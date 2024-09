Bas Nijhuis reageert voor het eerst op bizarre aantijgingen tegen hem in Privé

Bas Nijhuis heeft maandagavond in het programma Vandaag Inside voor het eerst gereageerd op het verhaal dat er in augustus over hem verschenen in Privé. Het roddelblad publiceerde vorige maand een heftig verhaal over over de scheidsrechter, die er een dubbelleven op na zo houden.

Mandy deed eind augustus haar verhaal in Privé, dat hier volledig te lezen is. In dat verhaal legt Mandy uit dat Nijhuis haar had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft", viel er destijds te lezen. Ook zou Nijhuis hebben gezegd dat hij in Utrecht wordt behandeld voor een drankprobleem, waardoor hij weinig thuis is.

Maandagavond was Nijhuis voor het eerst sinds het grote verhaal in het roddelblad te gast in het programma Vandaag Inside, waarin hij het verhaal van Mandy heeft ontkend: "Het is aller eerst een privé-verhaal, maar aan de andere kant kan ik er ook weinig over zeggen. Dat heeft te maken met alles wat er speelt, dat heeft ook met veiligheid te maken. Ik ga dat nog wel een keer doen, maar nu niet. Dat kan ook niet. Gelukkig zijn we er samen sterk onder, maar het was ook wel heel vervelend", geeft Nijhuis toe.

Het was volgens Nijhuis vooral vervelend omdat alle mensen uit zijn omgeving getroffen werden door de aantijgingen in het roddelblad: "Als je zo'n verhaal te zien krijgt, is het ook vervelend voor je ouders die er mee geconfronteerd worden. Heel vervelend dat dit is gebeurd en naar buiten is gekomen", besluit de scheidsrechter, die er niet meer over wil zeggen.

