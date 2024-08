Privé komt met bizar verhaal over Bas Nijhuis: 'Screenshots van allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft'

Bas Nijhuis houdt er een dubbelleven op na, zo meldt Privé deze week. Het roddelblad publiceert screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal.

Mandy doet haar verhaal in de Privé, maar Nijhuis wil niet regeren. Volgens Mandy heeft Nijhuis haar verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft.”

Mandy besloot op een dag zelf naar het huis van Nijhuis te rijden en zag Chantal toen ‘gewoon’ thuis. Ze reed door, maar keerde de volgende dag terug en had een gesprek met Chantal. “Hij heeft zelfs verteld dat ze in de Algarve opgenomen moest worden om behandeld te worden. Toen ik haar dit vertelde, viel ze helemaal stil. Dat was gewoon een vakantie. Echt alles heeft hij verzonnen.”

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds vindt het verhaal van Mandy overtuigend genoeg om te publiceren. “Het is een boeiend verhaal, geïllustreerd met allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft, waarin ook de ziekte van zijn moeder genoemd wordt, die er helemaal niet schijnt te zijn. Gelukkig maar, maar wat een rare man zeg", zegt Santegoeds in de podcast Strikt Privé.

Johan Derksen reageert

De geruchten werden donderdagavond ook besproken in Vandaag Inside, het programma waar Nijhuis vaak te gast is. “Mensen denken dat we Bas aan het sparen zijn, maar we willen eerst het verhaal van Bas een beetje begrijpen, toch, hoe dat allemaal zit?”, legde presentator Wilfred Genee uit.

Johan Derksen reageerde: “Er staat een vreselijk verhaal in, behalve Bas z’n mening en z’n verhaal. Die hebben ze overgeslagen. Het is het zoveelste geval van iemand die rancuneus is die naar een blad als Privé stapt en op haar wenken bediend wordt, want Bas wordt volledig afgebrand.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ naast de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

