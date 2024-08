Mark Rutte stuurt tijdens uitzending Vandaag Inside appje aan Derksen, Genee en Van der Gijp

Voormalig premier Mark Rutte geniet momenteel van zijn vakantie en heeft ook wat meer tijd om tv te kijken. Zo keek hij donderdagavond live naar Vandaag Inside en stuurde hij tijdens de uitzending een appje naar politiek verslaggever Wouter de Winther, die aan tafel zat.

Rutte zat maandagavond ook voor de tv, om de eerste seizoensuitzending van Vandaag Inside te bekijken. De oud-premier was te spreken over de 'energie' waarmee Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee aan tafel zaten, aldus De Winther. Nadat de journalist dat vertelde, ontving hij een appje van Rutte, die de groeten deed aan de tafelgasten. "Met een hartje."

Rutte was vorig jaar tweemaal te gast bij Vandaag Inside. In april van dit jaar liet hij weten dat hij de afsluiting van de uitzendingen 'ongezellig' vindt en daarom niet weet of hij nog wil aanschuiven. Per oktober gaat hij aan de slag als secretaris-generaal van de NAVO.

VIDEO: Mark Rutte stuurt tijdens uitzending Vandaag Inside appje gericht aan Derksen, Genee en Van der Gijp