Mark Rutte overweegt om opvallende reden niet meer naar Vandaag Inside te gaan

Demissionair premier Mark Rutte overweegt om niet meer naar Vandaag Inside te gaan. Dat heeft niet te maken met de rel rondom de uitspraken van Johan Derksen over Habtamu de Hoop, maar met de manier waarop het programma iedere avond wordt afgesloten.

Rutte sprak eerder deze week al zijn steun uit voor De Hoop en herhaalt in een interview met journalist Jaïr Ferwerda dat de uitspraken van Derksen ‘heel ongepast’ waren. “Hij is vanaf acht weken Fries, dus wat zitten we hier nou te eikelen?” Zou dat ook een reden zijn om niet meer aan te schuiven? “Dat weet ik niet. Je moet je niet vergissen, die talkshows Op1 en zo, daar kijkt niemand meer naar. Dus je moet ook wel.”

Artikel gaat verder onder video

“Naar Op1 kijken een paar honderdduizend mensen. Dus dat is voorbij. Dan denk ik - en dat is niet erg: die formule is uitgewerkt. Naar Vandaag Inside kijken dagelijks een miljoen mensen”, weet Rutte, die vorig jaar zowel voor als na de Tweede Kamerverkiezingen te gast was. Hij heeft ‘geen plannen’ om weer aan te schuiven.

“Ik vind het leuk om na afloop even na te praten, maar ze springen meteen de auto in. Ik vind het sympathiek als je allemaal gasten hebt, om na afloop even te blijven hangen. Maar ze springen meteen de auto in en zijn weg, dat vind ik niet sympathiek”, aldus de demissionair premier. “Dat is sowieso een reden voor mij om niet meer te gaan. Ik hoef niet op schoot getrokken te worden, maar even een sympathieke afsluiting mag wel.”

