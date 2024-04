Premier Rutte reageert op rel rondom Johan Derksen: 'Knoop dit in je oren'

Johan Derksen ligt onder vuur na uitspraken over Kamerlid Habtamu de Hoop. Volgens Derksen is De Hoop, die door een Fries stel werd geadopteerd toen hij acht maanden oud was, 'geen Fries'. Onder meer Frans Timmermans, Lodewijk Asscher en Hugo de Jonge veroordelen de uitspraken. Ook demissionair premier Mark Rutte laat van zich horen.

In de uitzending van Vandaag Inside sprak Derksen dinsdagavond zijn ongenoegen uit over het nieuws dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge een bedrag van achttien miljoen euro uittrekt voor het bevorderen van de Friese taal. De Hoop, Kamerlid van PvdA-GroenLinks, toonde zich juist wel blij met het nieuws.

“Hij staat toch uit z'n nek te lullen”, antwoordde Derksen na het zien van een interview met De Hoop. “Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”

De Hoop werd geboren in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, waar hij in een café te vondeling werd gelegd. Politieagenten brachten hem naar een weeshuis en acht maanden na zijn geboorte werd De Hoop geadopteerd door een stel uit Friesland. Hij groeide op in het dorp Wommels en zat tussen 2018 en 2021 in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

De uitspraken van Derksen worden onder de aandacht gebracht door Jaap Stalenburg, lid van de Provinciale Staten in Friesland namens de PvdA. Er zijn ruim honderd reacties op de tweet, waarvan het overgrote deel kritisch is op Derksen. Zo schrijft Ayfer Koç, de echtgenote van Pieter Omtzigt en zelf voormalig fractieleider van CDA Enschede: “Het is ook nooit goed. Je groeit op in Friesland, je spreekt Fries en je voelt je Fries, maar je mag je geen Fries noemen om je huidskleur. Dieptriest dat dit racisme niet weersproken wordt aan tafel.”

Ook Frans Timmermans, de fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks, reageert. "Je ouders zijn Fries, je thuis is een Friese boerderij. Je groeit op in Friesland. Je spreekt Fries. Je houdt van Friesland. Frieser wordt het niet. Een oproep aan wie zich aangesproken voelt: stop dit racisme en behandel de ander gewoon met respect."

Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt: "Weg met het alledaagse racisme van Vandaag Inside." Demissionair minister Hugo de Jonge vindt de uitspraken van Derksen 'schaamteloos'. "Het soort alledaags racisme waar te veel mensen alle dagen mee geconfronteerd worden."

De Hoop heeft gereageerd in het Fries. Hij zegt weinig tijd en zin te hebben om zich met de 'flauwekul' bezig te houden. "Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit, door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk", schrijft De Hoop. Op zijn tweet reageert demissionair premier Rutte in het Fries: "Goeie reaksje, Habtamu de Hoop. En Johan, knoop dit yn dyn earen!"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen ‘boos’ op Genee na harde aanvaring in Vandaag Inside: ‘Meteen naar huis gegaan’

Wilfred Genee en Johan Derksen kregen het live tijdens de uitzending van Vandaag Inside aan de stok over Jodenhaat.

Je ouders zijn Fries, je thuis is een Friese boerderij. Je groeit op in Friesland. Je spreekt Fries. Je houdt van Friesland. Frieser wordt het niet.



Een oproep aan wie zich aangesproken voelt: stop dit racisme en behandel de ander gewoon met respect. https://t.co/VWZWHcKoU2 — Frans Timmermans (@F__Timmermans) April 10, 2024

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024 Het is ook nooit goed. Je groeit op in Friesland, je spreekt Fries en je voelt je Fries, maar je mag je geen Fries noemen om je huidskleur. Dieptriest dat dit racisme niet weersproken wordt aan tafel. https://t.co/JNLfFsMuB3 — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) April 10, 2024 Wel een behoorlijk dieptepunt wat mij betreft. “Habtamu de Hoop is toch geen Fries, zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer.” Aldus Johan Derksen. Dit is dus precies wat racisme is. It is der fier by troch… #vandaaginside — J el mer S ti enst ra 🚜🇮🇱 (@jelmo87) April 9, 2024

Goeie reaksje, @HabtamudeHoop. En Johan, knoop dit yn dyn earen! https://t.co/iA2e5GGzSf — Mark Rutte (@MinPres) April 10, 2024

Video: Johan Derksen vindt Habtamu de Hoop geen Fries: 'Ik ben toch ook geen Surinamer?'