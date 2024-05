Drietal verbijstert Sneijder: 'Dat ze nu nog steeds het idee hebben dat Koeman ze gaat selecteren...'

Wesley Sneijder begrijpt niets van , en . Dick Advocaat onthult maandagavond in Veronica Offside dat zijn pogingen om het drietal te overtuigen om voor een interlandloopbaan voor Curaçao te kiezen vooralsnog slechts een oorverdovende stilte hebben opgeleverd, omdat de spelers nog altijd de hoop zouden koesteren op een plek in het Nederlands elftal.

In de tweede ronde van de WK-kwalificatie in Midden-Amerika neemt bondscoach Advocaat het in juni met de nationale ploeg van Curaçao op tegen Barbados en Aruba. De Kleine Generaal had Bazoer (AZ), Kluivert (Bournemouth) en Chong (Luton Town) graag in zijn selectie voor die duels opgenomen, maar geen van de drie heeft gereageerd op de toenaderingspoging van de Hagenees. "En er zijn er nog een paar, in totaal een stuk of zes. Dat zijn jongens die toch het idee hebben dat ze nog goed genoeg zijn voor het Nederlandse elftal. Dat mogen ze ook zelf bepalen, maar dat is wel teleurstellend", zegt de ervaren trainer.

De 27-jarige Bazoer speelde in juni 2016 zijn zesde (en voorlopig laatste) interland voor Oranje. Kluivert (25) maakte in december 2019 voor het laatst deel uit van de selectie, maar speelde in 2018 zijn vooralsnog enige twee interlands. De 24-jarige Chong kwam tot op heden niet verder dan zes wedstrijden voor Jong Oranje.

Sneijder kan geen begrip opbrengen voor het standpunt van het drietal. "Ik begrijp die spelers niet. Dat je nog steeds, nu, het idee hebt dat Ronald Koeman je gaat selecteren. Nee, Bazoer gaat er niet meer bij komen. Chong ook niet. En Kluivert ook niet", klinkt het stellig. De spelers zouden de kans om met Curaçao op het WK uit te kunnen komen juist met beide handen aan moeten pakken, betoogt de recordinternational: "Als voetballer is het WK spelen het mooiste wat er is, man. Ga die uitdaging aan, ga er lekker naartoe!"

Wim Kieft zou voor één van de drie nog wel een voorbehoud maken: "Kluivert is misschien de enige waar ik het een beetje van kan begrijpen. Die zit er wel een beetje tegenaan, als er blessures zijn ofzo." Advocaat denkt echter niet dat de zoon van voormalig Oranje-topscorer aller tijden Patrick Kluivert dat nog in zijn hoofd moet halen: "Die zijn ook al 24, 25, hè? Of ze dan nog erbij komen... Maar: als die jongens zelf nog het idee hebben daar goed genoeg voor te zijn, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat niet zijn?"

Bekijk hieronder het hele fragment uit Veronica Offside.

