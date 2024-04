Derksen ‘boos’ op Genee na harde aanvaring in Vandaag Inside: ‘Meteen naar huis gegaan’

Wilfred Genee en Johan Derksen kregen het vrijdagavond, live tijdens de uitzending van Vandaag Inside, aan de stok over Jodenhaat. De collega’s van het avondprogramma deelden een verschillende mening over het onderwerp en dat resulteerde in een hevige discussie. In de rubriek In de Wandelgangen blikt Genee terug op de aanvaring.

Veel mensen hekelen de wijze waarop Derksen over Joden praat tijdens uitzendingen van Vandaag Inside. De Snor krijgt daarom meermaals het verwijt een antisemiet te zijn, al herkent de televisiepersoonlijkheid zichzelf daar niet in. Vrijdagavond reageerde hij op de uitspraken van Barbara Barend. Dit schoot bij Genee in het verkeerde keelgat. Laatstgenoemde bevestigt dat Derksen en hij na afloop van de uitzending niet meer gesproken hebben over het voorval.

“Nou, hier zijn we het absoluut niet over eens. Ik vind echt dat hij het overschat en dat hij het bagatelliseert”, begint de presentator, die vervolgens de vraag krijgt of Derksen meteen naar huis is gegaan na de uitzending en of hij boos is. “Ja, maar hij is altijd meteen naar huis. Nou, hij zal dan vast wel boos zijn.”

Maandag (vandaag) treffen Genee en Derksen elkaar weer. In het weekend werd de gebeurtenis niet meer besproken, zo gaf Genee aan. “Nee, ik krijg er nooit appjes over. We reageren nooit meer op elkaar. Maandag gaan we gewoon weer verder alsof dit helemaal niet gebeurd is. Maar ik vind gewoon dat dit net iets te belangrijk is.”

