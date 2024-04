Aad de Mos ergert zich kapot aan Nederlandse analist: ‘Totaal onbegrijpelijk…’

Aad de Mos heeft geen boodschap aan de analyses die Marco van Basten dit seizoen deed over PSV. Van Basten was van mening dat Feyenoord in de opbouw beter was dan de Eindhovenaren, zo liet hij meerdere keren weten in het programma Rondo. De Mos begrijpt hier niks van, vertelt hij in Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad.

“Ik vond PSV niet alleen in punten de beste. Ik vond het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Van Basten zei dat Feyenoord beter opbouwde… Dat is onbegrijpelijk”, zegt de oud-voetbaltrainer uit het niets. “Hij is juist altijd heel positief over PSV, toch?”, reageert Rik Elfrink met enige cynisme.

“Dat weet ik niet, maar hij vond Feyenoord beter opbouwen en dat vond ik totáál niet. Misschien heeft het te maken met de programma’s, als wij zeggen dat PSV beter kan opbouwen, zeggen zij het tegenovergestelde”, komt De Mos met een theorie. “Die programma’s moeten ook gevuld worden”, antwoordt Elfrink.

De Mos en Elfrink denken dat PSV zich zondag officieel gaat kronen tot kampioen van de Eredivisie. De oud-voetbaltrainer verwacht wederom een galavoorstelling van de Eindhovenaren. “Schrijf maar op dat het weer een galavoorstelling wordt”, sluit De Mos de videoclip af.

