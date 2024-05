Slot weet waar hij aan begint bij Liverpool: ‘Elke trainer bij een topclub zit op het randje van overwerkt zijn’

Arne Slot denkt dat een trainer bij een topclub altijd te maken zal hebben met een intensief werkschema. Toch schrikt dat de naar Liverpool vertrekkende oefenmeester niet af, laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens Slot hoort een intensief werkschema bij een topclub. “Ik denk dat bijna elke trainer van een topclub op het randje zit van overwerkt zijn”, geeft hij aan. “Hoofdtrainer zijn is een heel zwaar vak. Zeker bij een topclub met wekelijks zoveel opiniemakers voor je neus.”

Toch is die druk van een topclub voor Slot niet nieuw, want ook bij Feyenoord zijn de verwachtingen hooggespannen. “Ik heb dit, wat nu blijkt, laatste seizoen bij Feyenoord echt als zwaar ervaren. De verwachtingen in De Kuip zijn ook hoog. Mensen verwachten én goed voetbal én goede resultaten. Dat is vaak gelukt, maar als trainer ben je daar toch wel voortdurend mee bezig.”

Voor Slot is het belangrijk dat zijn ploegen voldoen aan de ‘twintig procent’-regel. “Als je in wedstrijden niet twintig procent beter bent dan je tegenstander, dan kun je tegen puntenverlies aanlopen”, legt hij uit. De puzzel om daaraan te voldoen en moeten aanhoren wat iedereen ervan vindt, is wat het leven van een hoofdtrainer volgens hem zo zwaar maakt.

