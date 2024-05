Polen maakt voorselectie EK bekend: één Eredivisiespeler maakt kans bij eerste tegenstander Oranje

Het Nederlands elftal krijgt op 16 juni, als Polen de tegenstander is in de eerste groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap in Duitsland, mogelijk te maken met sc Heerenveen-verdediger . De 28-jarige verdediger, drievoudig international, maakt als enige huidige Eredivisiespeler deel uit van de 29-koppige voorselectie van bondscoach Michal Probierz.

"Een mooie sportzomer wacht voor Pawel Bochniewicz", schrijft sc Heerenveen woensdagochtend echter op de clubsite. "Hij kreeg woensdag 29 mei goed nieuws van de bondscoach: hij maakt deel uit van de EK-selectie. De Poolse verdediger begint het eindtoernooi met een wedstrijd tegen Nederland." De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman onthult later op de woensdag welke drie spelers er afvallen uit zijn voorselectie, en met welke 26 hij zal afreizen naar het eindtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona-spits Robert Lewandowski is nog altijd de grootste blikvanger in de Poolse voorselectie. Daarnaast kan Probierz in Duitsland een beroep doen op erkende krachten als doelman Wojciech Szczesny (Juventus), verdediger Jakob Kiwior (Arsenal) en middenvelder Piotr Zielinski (Napoli). Met voormalig Ajax-spits Arek Milik (Juventus) en ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski hebben twee voormalig Eredivisiespelers eveneens een plek in het voorlopige keurkorps gekregen.

Polen plaatste zich via de play-offs voor de eindronde in Duitsland, nadat het land in de kwalificatiepoule als derde was geëindigd achter de verassende poulewinnaar Albanië en nummer twee Tsjechië. In de herkansing ontdeed het land zich vervolgens in de halve finales van Estland, dat met 5-1 opzij werd geschoven. In de eindstrijd werd Wales na strafschoppen verslagen, waardoor het EK-ticket een feit was. Na de wedstrijd tegen Nederland neemt Polen het op 21 juni in het tweede groepsduel op tegen Oostenrijk. De poulefase wordt vervolgens op 25 juni besloten met het afsluitende duel met gedoodverfde favoriet voor de groepswinst, Frankrijk.

Voorselectie Polen

Keepers: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Marcin Bulka (Nice), Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice)

Verdedigers: Jakub Bednarek (Southampton), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Middenvelders: Przemyslaw Frankowski (Lens), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Sebastian Szymanski (Fenerbahce), Michal Skoras (Club Brugge), Nicola Zalewski (AS Roma), Kamil Grosicki (Pogon Stettin), Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad), Bartosz Slisz (Atlanta United), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli), Damian Szymanski (AEK Athene)

Aanvallers: Adam Buska (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Swiderski (Hellas Verona), Krzysztof Piatek (Basaksehir), Robert Lewandowksi (FC Barcelona)

POWOŁANIA 🇵🇱

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie. ⤵️ pic.twitter.com/LMukfdSxzZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.