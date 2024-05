Barcelona presenteert nieuwe hoofdtrainer: opvolger Xavi tekent voor twee seizoenen

De Duitser Hans-Dieter Flick, doorgaans Hansi genoemd, wordt officieel de nieuwe hoofdtrainer van FC Barcelona. De opvolger van de vorige week opzij geschoven Xavi Hernández tekent een contract voor twee seizoenen bij de werkgever van .

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat Flick de voornaamste kandidaat was om het stokje van Xavi over te gaan nemen, maar woensdag komt de club zelf met de bevestiging. Even eerder bracht Barcelona al via de officiële kanalen naar buiten dat het met de vorige hoofdtrainer tot overeenstemming was gekomen over de ontbinding van diens tot medio 2025 doorlopende contract. Naar verluidt ziet Xavi af van een bedrag van zo'n 12 miljoen euro, waar hij formeel gezien recht op heeft.

"Met het binnenhalen van Flick als trainer, heeft Barcelona gekozen voor een man die bekendstaat zijn teams hoog druk te laten zetten en intens en gedurfd voetbal te laten spelen, wat hem grote successen op club- en internationaal niveau heeft gebracht", schrijft Barcelona op de clubsite.

Flick zat sinds september 2023 werkloos thuis, nadat de Duitse voetbalbond DFB zijn contract als bondscoach had verscheurd. Een serie tegenvallende resultaten in oefenduels werd de 59-jarige coach fataal. Voor hij bij Die Mannschaft aan de slag ging, was Flick ruim anderhalf jaar hoofdtrainer van Bayern München, waarmee hij twee keer kampioen van Duitsland werd en in 2020 beslag legde op de Champions League. Dat betekende direct zijn eerste klus als hoofdtrainer sinds hij tussen 2000 en 2005 bij het toen nog onbekende TSG 1899 Hoffenheim voor de groep stond. Daarna werkte Flick in verschillende rollen bij RB Salzburg, de DFB en Bayern.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

