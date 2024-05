Slot lijkt niet op gewaardeerde Liverpool-kracht te hoeven rekenen: 'Tijd voor de volgende stap'

Het lijkt erop dat Caiomhín Kelleher afscheid gaat nemen van het Liverpool van Arne Slot. De Ierse doelman heeft namelijk aangegeven ergens basiskeeper te worden, terwijl hij bij The Reds concurrentie heeft van één van de beste keepers van de wereld: Alisson Becker.

Kelleher 'profiteerde' afgelopen seizoen van blessureleed bij de Braziliaanse topkeeper, waardoor hij in het voorjaar veertien wedstrijden achter elkaar in de basis stond bij Jürgen Klopp. Dat ging goed: de goalie keepte onder andere sterk in de finale van de gewonnen Carabao Cup tegen Chelsea. In totaal kwam Kelleher 26 wedstrijden in actie dit seizoen, wat meer is dan in de afgelopen vier seizoenen bij elkaar.

Artikel gaat verder onder video

Tegen The Athletic vertelt de doelman hoeveel hij heeft genoten van alle speelminuten. "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zoveel wedstrijden achter elkaar speelde en ik vond het geweldig. Ik bloeide ervan op en had erop gewacht. Het was een belangrijke kans voor mijn op de keeper te zijn van Liverpool voor een zo lange periode."

De 25-jarige goalie kreeg door zijn periode onder de lat ook zijn criticasters stil. "Ik heb bewezen dat ik goed genoeg ben om te keepen in de Premier League. Ik ben blij dat ik de mensen die aan mij twijfelden ook heb kunnen overtuigen. Maar nu denk ik dat het tijd is om ergens eerste doelman te worden." De komende periode zullen Kelleher en Liverpool om tafel gaan om de toekomst te bespreken. Het lijkt er echter op dat Slot het volgend seizoen zonder de doelman moet doen. Volgens De Telegraaf staat Justin Bijlow op het lijstje van Liverpool, mogelijk wordt die interesse door dit nieuws concreet.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League.