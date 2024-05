Dit is de grootste verrassing in de EK-voorselectie van Oranje

De voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK is donderdagavond bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman heeft plek voor dertig spelers, waarvan een aantal namen die enigszins verrassend te noemen zijn. Een uitverkiezing voor zal bij veel mensen ongetwijfeld voor de meeste vraagtekens zorgen.

Koeman heeft plek voor dertig spelers in zijn voorselectie. Hoewel er nog vier spelers af zullen vallen, doet de lijst nú al een heleboel stof opwaaien bij voetbalminnend Nederland. Opvallende namen op de lijst zijn onder meer die van Nick Olij (Sparta Rotterdam) en Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq). De uitverkiezing van Gravenberch is echter het meest verrassend. FCUpdate.nl legt uit waarom:

1- Gravenberch speelde zeshonderd dagen geleden laatste interland

De oud-Ajacied speelde al ruim zeshonderd dagen geen interlands meer in de hoofdmacht van Oranje. De laatste keer dat de middenvelder van Liverpool in actie kwam, was op 25 september 2022. Gravenberch viel toen één minuut voor tijd in tegen België. Hierna kwam de vandaag 22 jaar oud geworden middenvelder niet meer binnen de lijnen bij het Nederlands elftal, hoewel hij wél op de bank zat tijdens de interlands tegen Frankrijk en Gibraltar (maart 2023). Daarnaast speelde Gravenberch onder Koeman nog geen minuut.

2- Akkefietje met KNVB

Gravenberch maakte in september 2023 geen goede beurt bij de KNVB, toen hij afzag van een oproep bij Jong Oranje. De middenvelder bedankte destijds omdat hij zich wilde richten op zijn nieuwe club Liverpool. Zowel Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger als Koeman konden deze keuze niet waarderen. Het gevolg was dat Gravenberch in de eerstvolgende interlandperiodes ontbrak. Eén keer ontbrak de oud-Ajacied wegens een straf en de andere keer wegens sportieve redenen. In juni 2023 kwam Gravenberch voor het laatst in actie namens Jong Oranje, op het EK Onder 21.

3- Geen hoogstaand seizoen

Gravenberch maakte afgelopen seizoen de overstap van Bayern München naar Liverpool, in de hoop dat hij in de Premier League meer speelminuten kon maken. De middenvelder speelde in het begin van het seizoen regelmatig, maar maakte na de jaarwisseling beduidend minder minuten. In totaal kwam de Nederlander, mede door blessures, maar zestien keer in actie. Twee keer maakte Gravenberch de negentig minuten vol.

Het is echter nog allesbehalve zeker dat de middenvelder definitief meegaat naar het EK. Bekijk hier op welke datum de selectie officieel wordt.