Van der Gijp gaat helemaal stuk om voetballegende: ‘Jezus! Die man komt alleen maar aan in zijn gezicht!’

De analisten van Vandaag Inside zijn geschrokken van het postuur van Wayne Rooney. De voormalig aanvaller van Manchester United is voorstander van de afschaffing van de VAR in het Engelse voetbal, en deed daar onlangs uitleg over bij Sky Sports. Na het zien van een foto heerste er ongeloof en hardgelach in de studio van het televisieprogramma.

Wolverhampton Wanderers pleit ervoor om de videoscheidsrechters uit het Engelse voetbal te laten verdwijnen. Op 6 juni gaan clubs daarover stemmen. Minimaal dertien clubs moeten in het voordeel van Wolves stemmen. Rooney is voorstander van de afschaffing van de VAR: “Ik ben geen fan van de VAR. Als je er de goede beslissingen mee krijgt, is het prima. Maar nu haalt het alle plezier uit de wedstrijd”, sprak hij.

Onder meer René van der Gijp ziet de beelden van Rooney, die op het eerste oog wat kilo’s is aangekomen na zijn afscheid uit het profvoetbal: “Jezus. Ik zag een foto van Rooney en Roy Keane. Die Rooney, man. Die komt alleen maar in zijn gezicht aan”, begint de analist. “Die is 38! Die ziet er niet meer goed uit. Hij houdt vocht vast! Hahaha”, schatert de oud-voetballer.

