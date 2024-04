Clubicoon haalt keihard uit naar PSV-speler: ‘Kunstgebit mee en wegwezen! Zijn wij er ook vanaf!’

Willy en René van de Kerkhof zijn maar wat blij met het feit dat deze zomer weer vertrekt bij PSV. De van Southampton gehuurde centrale verdediger kende een uiterst ongelukkig seizoen en miste veel wedstrijden door problemen met zijn gebit. Met name Willy van de Kerkhof is kraakhelder over de toekomst van de Duitser.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Bella-Kotchap wederom kampt met tandproblemen, waardoor hij wéér uit de roulatie is. In totaal speelde de verdediger slechts zes wedstrijden voor de hoofdmacht van PSV. “Dat is toch een drama, of niet dan?”, begint Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

“Twee wedstrijden gespeeld en zijn kunstgebit laten nakijken. En hij heeft miljoenen gekost. Kunstgebit meenemen en wegwezen!”, gaat Willy verder. René van de Kerkhof deelt precies dezelfde mening als die van zijn broer. “Laat hem er maar een paar gouden tanden inzetten en ergens anders gaan voetballen. Zijn wij er ook weer vanaf!”, is de clubicoon van PSV duidelijk.

De gebroeders Van de Kerkhof hebben geluk, want Bella-Kotchap keert na afloop van zijn huurovereenkomst terug naar Southampton. De verdediger werd op Deadline Day naar Eindhoven gehaald, maar heeft dus nog geen moment kunnen overtuigen.

PSV-aanvaller Johan Bakayoko klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal.