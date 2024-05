ESPN reageert na boosheid bij voetbalfans over uitzendschema Eredivisie-ontknoping

FC Twente en AZ zijn momenteel in een hevige strijd verwikkeld om de derde plaats, maar de fans van beide clubs kunnen de desbetreffende wedstrijden niet live op televisie volgen. Tot grote ontevredenheid van vele voetbalsupporters heeft zendgemachtigde ESPN ervoor gekozen om onder meer Vitesse – Ajax uit te zenden, een wedstrijd om des keizers baard.

Op X kan deze keuze in ieder geval op weinig goedkeuring rekening. “Wat belachelijk. Ajax speelt nergens meer om, eraf met die club!”, valt er te lezen op het sociale medium. Iemand anders reageert: “Dit is toch niet te verkopen! Andere kulwedstrijden worden wel live uitgezonden.

ESPN-woordvoerder Maarten van Rooijen begrijpt de teleurstelling bij de fans. “Maar ik wil hier allereerst benadrukken dat alle negen wedstrijden wel degelijk live te zien zijn. Alleen dan via ESPN Watch. Op je computer, iPad of telefoon kun je alles volgen", vertelt hij in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia.

Waarom ESPN deze keuze heeft gemaakt? “Wij hebben nou eenmaal maar vier kanalen op tv en jaren geleden hebben we besloten om daar de wedstrijden van PSV, Feyenoord en Ajax op de 33ste en 34ste speeldag uit te zenden. Daar wijken we niet vanaf", erkent Van Rooijen. "De ontevredenheid daarover wordt steeds minder, omdat steeds meer mensen gebruik maken van streamingsdiensten.”

ESPN had met het uitzenden van PEC Zwolle – FC Twente en AZ – FC Utrecht een journalistieke afweging kunnen maken, aangezien beide clubs nog derde kunnen worden in de Eredivisie en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League kunnen afdwingen. “Dat had een optie kunnen zijn, maar dan waren er nog meer mensen ontevreden geweest. We zijn een televisiezender en kiezen waar de meeste behoeftes liggen. En de traditionele top-drie trekt verreweg de meeste kijkers. Kortom: met dit aanbod doen we de meeste mensen een plezier.”

Van Rooijen bevestigt dat er in het schakelprogramma op ESPN meer aandacht zal zijn voor de duels van FC Twente en AZ. Lees in dit artikel welke wedstrijden je waar kan zien op ESPN.

