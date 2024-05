PSV-sterkhouder laat zich uit over toekomst: ‘Van plan om hier nog een jaar te spelen’

wil ook volgend jaar voor PSV uitkomen, laat hij weten in gesprek met ESPN. De Argentijn heeft nog maar een contract tot medio 2025 in Eindhoven, maar is niet van plan te vertrekken.

PSV hoopt Benítez langer aan zich te kunnen binden, maar de sluitpost is er nog niet over uit of hij een nieuw contract gaat tekenen. “Daar heb ik het liever nog niet over”, geeft hij aan. “Dat speelt nu nog niet. Komend jaar speel ik hier, dus dan zie je me hier.”

Of deze zomer het moment is om een stap te maken, durft Benítez nog niet te zeggen. “Op dit moment speel ik hier met plezier. Ik geniet ervan dat ik met PSV kampioen ben geworden, dat we hebben bereikt wat we afgelopen jaar hebben bereikt. Ik kan alleen zeggen dat ik me erop richt het seizoen goed af te sluiten, dan bekijken we in hoeverre de wensen van PSV stroken met de mijne. Maar op dit moment ben ik van plan hier nog een jaar te spelen.”

Dat velen hem zien als de beste doelman in de Eredivisie, doet de Argentijn goed. “Dat zeggen journalisten dan altijd. Ik vind dat natuurlijk fijn om te horen omdat ik er hard voor werk. Aan het einde van het seizoen is die beloning meer dan welkom”, besluit hij.

