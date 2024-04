Vermeulen doet voorstel nieuwe trainer: 'Met hem staat Ajax binnen één, twee jaar weer bij Nederlandse top'

Ajax zou er goed aan doen om Erik ten Hag terug te halen, vindt Arno Vermeulen. De oud-trainer van Ajax presteert allesbehalve overweldigend bij Manchester United en is mogelijk binnenkort weer op zoek naar een baan.

De afgelopen weken zongen ook geruchten van de aanstelling van Graham Potter rond de ArenA. De Engelse coach maakte furore bij Brighton, maar kon het miljoenenteam van Chelsea niet in goede banen leiden. Ibrahim Afellay gelooft niet dat Potter nu een goede keus zou zijn voor de Amsterdammers, vertelt hij bij Studio Voetbal. "Ajax moet nu gewoon te allen tijde voor vertrouwde mensen kiezen, die de club een warm hart toedragen. In het verleden hebben ze de club, net als dit jaar, weggegeven aan buitenlanders. We hebben allemaal gezien hoe dat is afgelopen. Ze moeten mensen terughalen die het beste voor hebben met Ajax."

Arno Vermeulen zou de voorkeur geven aan Ten Hag, al is hij momenteel nóg trainer van Manchester United. "En als je natuurlijk iets meer geduld hebt, is de kans groot dat Ten Hag vrijkomt." Rafael van der Vaart knipoogt vervolgens dat de oud-trainer van Ajax met de recente resultaten bij United om een ontslag solliciteert. “Hij doet zelf ook zijn best volgens mij, Erik.” Vermeulen denkt ook dat de directie van Ajax bij de 54-jarige coach zou uitkomen. "Ik denk echt dat ze Ten Hag het liefste terug willen hebben. Je hebt nog het probleem dat hij nog een FA Cup-finale moet spelen. Als hij die wint… Hoewel, Van Gaal won hem ook en was toen ook weg. De vraag is: wacht je inderdaad daarop? Ik denk wel dat hij het zou willen."

Vermeulen ziet ook connecties waardoor een terugkeer bij Ajax logisch zou zijn. "Alex Kroes heeft natuurlijk binding met SEG, dat grote managementbureau, waar hij eigenaar van was. Ten Hag staat daar ook onder contract. Door dit soort lijntjes denk je: Ten Hag is het meest logische. Alleen zal hij zelf wel bij United willen blijven. Het zou goed zijn voor hem én voor Ajax. Hij zorgt er echt wel voor dat Ajax binnen één, twee jaar weer in de top van Nederland zit. Of Ten Hag genoeg potentie in de spelersgroep zou zien zitten? Niet in allemaal, maar je hoeft ook geen elf anderen te halen." Van der Vaart denkt ook dat de huidige selectie een groot probleem is. "Dat geloof ik niet. Ik denk wel vijftien (nieuwe aankopen, red.) hoor."

