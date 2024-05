Lodeweges gelukkig met telefoontje Koeman: ‘Ik had maar tien seconden nodig’

Dwight Lodeweges gaat komende zomer als assistent van Ronald Koeman mee met Oranje naar het Europees Kampioenschap. Over het aanbod hoefde hij naar eigen zeggen niet lang na te denken. De oud-verdediger kijkt daardoor logischerwijs enorm uit naar de eindronde in Duitsland.

Lodeweges kreeg eind vorige week te horen dat Koeman hem als een geschikte vervanger zag voor de vertrekkende Sipke Hulshoff. “Ronald belde en vroeg me er een weekeinde over na te denken. Maar ik had maar tien seconden nodig”, geeft Lodeweges aan in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Tijdens de eerste termijn van Koeman als bondscoach en later onder Frank de Boer was Lodeweges ook al actief als assistent bij Oranje. Daardoor kent hij een groot deel van de selectie al. “Ik vind het geweldig om zo’n evenement mee te maken en nog een keer met de beste spelers van het land samen te werken. Ik ken veel jongens al. Ik ken veel stafleden. Ik ben blij verrast met deze kans. Hier kan ik geen ‘nee’ op zeggen.”

Of hij na het EK ook verbonden blijft aan het Nederlands elftal, durft Lodeweges niet te zeggen. “We gaan nu eerst alles doen om een succesvol toernooi te draaien met Oranje. Hopelijk kunnen we positief exploderen en duurt deze klus tot en met de finale op 14 juli. Na het EK is er tijd om te analyseren en te evalueren. En te kijken wat ik zelf nog ambieer”, besluit hij.

