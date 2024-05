Manchester United kan geen vuist maken: donkere wolken stapelen zich op voor Erik ten Hag

Manchester United heeft zondagavond de thuiswedstrijd tegen Arsenal nipt verloren. In een wedstrijd met maar weinig spektakel wonnen de Gunners door een vroeg doelpunt van Leandro Trossard: 0-1. Het is de zoveelste mokerslag voor Erik ten Hag, die met veel blessures binnen zijn selectie kampt. Arsenal gaat als koploper de nieuwe week in en hoopt op puntverlies van concurrent Manchester City op dinsdag in Londen tegen Tottenham Hotspur.

Bij United was het weer een hele puzzel voor Erik Ten Hag om een United waardig elftal op de been te brengen. Onder anderen Bruna Fernandes was nog steeds geblesseerd, Scott McTominay droeg daarom de aanvoerdersband. Arsenal was nagenoeg compleet en moest winnen om weer boven City te komen, weliswaar met één wedstrijd meer.

Artikel gaat verder onder video

Na twintig minuten kwam Arsenal op voorsprong. Casemiro sloot tergend langzaam aan bij het uitverdedigen waardoor Kai Havertz helemaal vrij stond aan de zijkant van het veld. Zijn lage voorzet bereikte Leandro Trossard, die van dichtbij André Onana passeerde: 0-1. Daarna had United veel de bal, maar werd het nauwelijks gevaarlijk. Omdat ook Arsenal geen gevaar meer wist te stichten was de ruststand 0-1.

Na rust was exact hetzelfde spelbeeld te zien. United had de bal, maar kwam nauwelijks tot kansen. Arsenal hield tegen en wist geen gebruik te maken met de ruimte die in omschakeling lag. Onana moest wel een paar keer ingrijpen, maar Arsenal wist geen afstand te nemen en hield daardoor de hoop op een resultaat van United in leven. United wist zelf echter ook geen vuist meer te maken en leidde daardoor de veertiende nederlaag van het seizoen. Arsenal gaat komende dinsdag in spanning voor de tv zitten als aartsrivaal Tottenham concurrent City ontvangt.