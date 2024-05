Manchester United verschaft duidelijkheid over toekomst grootverdiener Raphaël Varane

Manchester United maakt dinsdag bekend dat grootverdiener de club komende zomer transfervrij zal gaan verlaten. De 31-jarige Fransman kwam drie jaar geleden voor 40 miljoen euro over van Real Madrid en staat al sinds begin april buitenspel met een spierkwetsuur.

Varane heeft de hooggespannen verwachtingen in Manchester nooit helemaal waar weten te maken. De successen uit zijn Madrileense periode, waarin hij onder meer vier keer de Champions League won, wist hij met The Red Devils in ieder geval bij lange na niet te evenaren. Tot op heden kwam de wereldkampioen van 2018 in alle competities tot 93 wedstrijden namens de club van trainer Erik ten Hag.

Daar komen er maximaal nog drie bij, schrijft Manchester United in het statement op de clubsite waarin het aanstaande vertrek van Varane wordt aangekondigd. "Hij werkt op dit moment keihard aan zijn herstel en hoopt voor het einde van het seizoen weer beschikbaar te zijn", leest het. Het elftal van Ten Hag neemt het morgen (woensdag) in competitieverband op tegen Newcastle United (uit) en zondag tegen Brighton & Hove Albion (thuis). Op 25 mei wacht stadgenoot Manchester City, die op Wembley de tegenstander is in de finale van de FA Cup.

In Manchester voegde Varane één bokaal toe aan zijn imposante prijzenkast. Vorig seizoen, in het debuutjaar van Ten Hag, werd immers beslag gelegd op de League Cup. De Fransman stond de volle 90 minuten binnen de lijnen in de eindstrijd tegen Newcastle United, dat met 2-0 verslagen werd door treffers van Casemiro en Marcus Rashford.

