Henk Spaan weet meer over Louis van Gaal en Ajax en doet opvallende onthulling

Henk Spaan heeft begrepen dat Ajax-adviseur Louis van Gaal meer op de hand van Alex Kroes is dan op de hand van Michael van Praag, zo geeft de journalist aan in de Hard Gras Podcast. Volgens Spaan maakt Van Gaal zich zorgen, maar kiest hij op dit moment niet de kant van zijn vriend Michael van Praag.

"Het gaat bij Kroes ook wel erg veel over Kroes, dat proef ik ook wel een beetje", begint Spaan in de Hard Gras Podcast als de bestuurlijke crisis van Ajax wordt besproken. "Maar goed, dat kan ook gunstig uitwerken. Met een ego kan je ook veel bereiken. Ik hoorde ook wel ergens in de wandelgangen dat Van Gaal als adviseur wel op de hand van Kroes is", geeft de journalist van Het Parool vervolgens aan. "Hij (Van Gaal, red.) maakt zich zorgen, hij houdt zich er wel mee bezig."

De uitlatingen van Spaan zijn enigszins opvallend te noemen, aangezien bekend is dat Van Praag en Van Gaal goed met elkaar door één deur kunnen. Toen de adviseur van Ajax vorig seizoen de Oeuvre Prijs won tijdens de ESPN Awards, werd de prijs zelfs overhandigd door Van Praag, die als speciale gast aanwezig was. De voorzitter van de raad van commissarissen is er in het verleden veel voor Van Gaal geweest toen zijn vrouw Fernanda kwam te overlijden.

Volgens Spaan is Van Gaal op dit moment in ieder geval op de hand van Kroes, die als het aan Van Praag ligt niet meer terugkeert als algemeen directeur bij Ajax. Ook een andere functie voor Kroes in de Johan Cruijff ArenA is door Van Praag - die zelf ook onder druk staat - uitgesloten.

