Motie van wantrouwen op komst bij Ajax: 'Enorme stap, drie mannen gaan sneuvelen'

Bij Ajax is een motie van wantrouwen op komst richting Michael van Praag, zo beweert Arno Vermeulen. De journalist van de NOS sluit niet uit dat de volledige raad van commissarissen, die onder leiding staat van Van Praag, binnenkort sneuvelt.

Zondag stelden commissarissen Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen hun posities al ter beschikking. De commissarissen lagen onder vuur bij de supporters, mede omdat ze zouden hebben gefaald in het toezicht op voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Ook staan veel supporters achter Alex Kroes, die op ramkoers ligt met de rvc.

Vermeulen spreekt van een ‘guerrillaoorlog’ tussen Van Praag en Kroes. “We vallen weer terug in de oude tijd bij Ajax. Kampen, ruzie, guerrilla… De supporters zijn anti-Van Praag, maar in Ajax-kringen werd vandaag in het stadion tijdens de wedstrijd gezegd dat er een motie van wantrouwen tegen Van Praag staat te wachten. Dat is een enorme stap.”

“De Ondernemingskamer, zo heet dat bij een beursgenoteerd bedrijf, gaat straks bepalen wie in de raad van commissarissen zit. Ze kunnen alleen de gehele raad van commissarissen wegsturen – dat zijn er nu nog drie – maar dat hebben ze er wel voor over om Van Praag weg te krijgen”, zegt Vermeulen. De overgebleven commissarissen zijn Danny Blind, Leo van Wijk en Van Praag.

Volgens Vermeulen staat Kroes er ‘beter’ voor in de ‘oorlog’ met Van Praag. “Als de fans voor je zijn, er een motie van wantrouwen komt en de raad van commissarissen moet opstappen… Als je nu je thermometer erin stopt – dat heb ik vandaag bij veel mensen gedaan – zou het goed kunnen dat Van Praag sneuvelt. Ik denk dat Van Praag en de raad van commissarissen worden weggestuurd. Er is 25 april een ledenvergadering, desnoods 21 mei nog een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders. Ik denk dat het niet houdbaar is. Ik denk dat hij het onderspit gaat delven en Kroes er als winnaar uitkomt. Of de AFM moet Kroes een knauw geven, maar zo’n onderzoek kan anderhalf jaar duren.”

