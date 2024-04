Kenneth Taylor: 'Daar wil ik liever niet op ingaan, als u dat begrijpt. Dankuwel'

Kenneth Taylor wil niet ingaan op vragen over de bestuurlijke onrust bij Ajax. Zondag werd bekend dat drie commissarissen hun positie beschikbaar stellen, nadat recentelijk algemeen directeur Alex Kroes werd geschorst.

Taylor kreeg op de persconferentie na de 2-1 zege op FC Twente de vraag of de spelers ook wat merken van de bestuurlijke onrust bij Ajax en de spreekkoren en spandoeken van de fans. Is het voor de spelers mogelijk om zich daarvan af te sluiten? “Daar wil ik liever niet op ingaan, als u dat begrijpt. Dankuwel.” Later kreeg Taylor een soortgelijke vraag. "Ik wil daar eigenlijk niet op ingaan. Wij spelers moeten ons gewoon focussen op het voetbal. Er is een beetje onrust, maar wij moeten het gewoon op het veld laten zien."

Taylor wilde wel ingaan op het wedstrijdverloop. Hij zag dat de eerste helft stroef was en Ajax na de pauze de rug rechtte. “We hebben in de rust een paar wisselingen gedaan. De trainer heeft ons in de pauze opgepept en klaargemaakt voor de tweede helft. Dat ging goed. Er was wel een beetje een donderpreek in de pauze.”

“Hij wond zich een beetje op over ons spel, maar dat laten we in de kleedkamer”, zei Taylor lachend. Ajax boog de achterstand om dankzij een kopbal van Brian Brobbey en een rake strafschop van Steven Bergwijn.

