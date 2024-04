Derksen en Genee raken live op tv vol in de clinch: 'Jij bent partij! Dat weten wij ook'

Johan Derksen en Wilfred Genee zijn vrijdagavond gebotst tijdens de live-uitzending van Vandaag Inside toen De Snor zijn mening deelde over antisemitisme in Amerika. Genee was het duidelijk niet eens met de woorden van zijn collega en gaf een weerwoord, waar Derksen op zijn beurt duidelijk niet van gediend was.

Barbara Barend (journaliste met een Joodse achtergrond) liet zich eerder de dag tegenover Genee bij BNR uit over antisemitisme. “Er zit angst in ons DNA, omdat we al vaker onze koffer hebben moeten pakken. Dat klinkt heel raar, maar zo is het”, zegt Barend, die bijvoorbeeld aanhaalt dat haar dochter niet meer met een Davidster de straat op mag. Genee was zichtbaar ontdaan van het verhaal van Barend.

Derksen reageert op de uitspraken van zijn oud-collega. “Ze was nergens bang voor, maar als het over Israël of over Jodenproblemen ging, werd het plotseling een hysterica. Dan sloeg ze door. Zij heeft helemaal niet meegemaakt om haar koffers te pakken. Het wordt een beetje theatraal gebracht… Ik zet er echt mijn vraagtekens bij.” Genee en gast Thijs van den Brink vinden de uitspraken wel degelijk heftig. “Ik heb bij Baraba en Frits (Barend, red.) altijd de neiging dat ze wat theatraal overdrijven", geeft Derksen nogmaals aan.

Genee: “Op het moment dat Israël wat doet tegen de Gazastrook, worden Joden hier in Nederland aangesproken. Zo ervaren zij dat.” Derksen: “Je hoeft mij niet te overtuigen, jij bent partij! Dat weten we ook.”