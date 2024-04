Ajax-fans mogen dromen van terugkeer: 'Oud-publiekslieveling mag vertrekken'

De kans dat de supporters van Ajax komende zomer voormalig publiekslieveling weer in de armen mogen sluiten, lijkt een stukje groter geworden door het nieuws dat ESPN UK naar buiten brengt. De 32-jarige Deen beschikt bij Manchester United over een contract dat doorloopt tot medio 2025, maar is volgens de zender een van de spelers die mag uitzien naar een nieuwe werkgever.

In 2009 plukte Ajax de Deen als tiener op uit de jeugdopleiding van Odense BK in zijn vaderland. Reeds een jaar later, in januari 2010, gunde toenmalig trainer Martin Jol hem zijn debuut in de hoofdmacht. Na het ontslag van Jol groeide Eriksen vooral onder diens opvolger, Frank de Boer, uit tot een bepalende speler. Bij de eerste drie van de vier achtereenvolgende landstitels die Ajax onder de oud-verdediger zou winnen, maakte de Deen deel uit van de selectie.

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2013 sloeg Tottenham Hotspur toe, en verkaste Eriksen voor zo'n veertien miljoen euro naar Noord-Londen. Na zesenhalf succesvolle seizoenen volgde een overstap naar Internazionale. Het Italiaanse avontuur van Eriksen kwam echter tot een vroegtijdig einde na het EK van 2020, dat vanwege de corona-pandemie een jaar later werd gespeeld. In het openingsduel met Finland zakte Eriksen tot ontsteltenis van alles en iedereen in elkaar met wat later een hartstilstand zou blijken te zijn. Gelukkig werd hij tijdig gereanimeerd en kon Eriksen door de plaatsing van een kastje zelfs zijn voetballoopbaan hervatten. Spelen met een dergelijk apparaat is in Italië echter niet toegestaan, waardoor een overstap naar Brentford uitkomst bood. Daar speelde Eriksen zich in de kijker van Manchester United, waar Erik ten Hag net was aangesteld als nieuwe trainer.

In zijn eerste seizoen in Manchester kwam Eriksen nog veelvuldig aan spelen toe, maar dat is in de huidige jaargang lang niet altijd het geval. De Deen maakte in alle competities pas zes keer de 90 minuten vol, en zou dan ook mogen uitzien naar een nieuwe werkgever. ESPN weet dat de United-leiding Eriksen wil laten gaan, al zal er wel een transfersom op tafel moeten komen. Ajax werd in februari van dit jaar door journalist Ekrem Konur nog gelinkt aan de oud-speler. Er zouden echter meer kapers op de kust zijn: ESPN spreekt van 'interesse uit Turkije'.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.