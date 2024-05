Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot kiest voor verrassing op middenveld

Quinten Timber is een twijfelgeval bij Feyenoord en dat betekent dat Arne Slot op zoek moet naar een vervanger voor de uitwedstrijd tegen NEC. Het Algemeen Dagblad denkt Thomas van den Belt zondagmiddag een basisplaats gaat krijgen bij de nummer twee van de Eredivisie.

Timber viel deze week uit op de training, zo gaf Slot vrijdagmiddag aan op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC. Hoewel de middenvelder vandaag (zaterdag) waarschijnlijk weer terugkeerde op het trainingsveld, is het nog maar de vraag of Timber in actie kan komen in de Goffert.

Artikel gaat verder onder video

Mocht dat niet het geval zijn, verwacht het AD dat Van den Belt zijn plek zal overnemen. Dit heeft ook te maken met de afwezigheid van jongelingen Antoni Milambo en Gjivai Zechiël. Daarnaast ontbreekt ook Mats Wieffer. De middelste linie zal dus (vermoedelijk) bestaan uit Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Van den Belt.

Achterin kiest Slot voor de vertrouwde namen: Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Gernot Trauner en Dávid Hancko. Omdat ook Santiago Giménez een twijfelgeval is, lijkt het erop dat Ayase Ueda andermaal in de spits zal starten. De Japanner krijgt vanaf de flanken gezelschap van Yankuba Minteh en Luka Ivanusec. Bij tegenstander NEC lijkt er weinig te veranderen in de opstelling: Jasper Cillessen lijkt te zijn opgeknapt na ziekte en speelt dus in plaats van Robin Roefs. Ook lijkt Koki Ogawa terug te keren in de basis van Rogier Meijer.

Vermoedelijke opstelling NEC:

Cillessen; Pereira, Ross, Nuytinck, Verdonk; Proper, Hoedemakers, Sano; Chery, Ogawa, Baas.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Beelen, Trauner, Hancko; Zerrouki, Stengs, Van den Belt; Minteh, Ueda, Ivanusec.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quilindschy Hartman daagt Joey Veerman uit op Instagram en krijgt reactie van spelmaker PSV

Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman heeft zich op sociale media gemeld na een bericht van Joey Veerman.