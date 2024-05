Stefan de Vrij trouwt met Italiaanse Doina Turcano en deelt eerste huwelijksfoto's

is in het huwelijksbootje gestapt, zo blijkt uit berichten op sociale media. De voetballer van Internazionale is in Italië getrouwd met de Italiaanse Doina Turcano. Het zorgde ervoor dat de nodige Nederlandse voetballers op uitnodiging van De Vrij zijn afgereisd naar Noord-Italië.

Op sociale media duiken er verschillende foto's en video's op van de bruiloft van de 32-jarige De Vrij en Turcano. Onder meer de Denzel Dumfries, teamgenoot van de international van het Nederlands elftal bij Internazionale, was aanwezig op de bruiloft nabij het plaatsje Chiasso, in de buurt van het Italiaanse Comomeer. Dumfries was niet de enige speler van Internazionale die aanwezig was, want ook Davy Klaassen nam deel aan de feestvreugde.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast waren Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, met geliefden Annekee Molenaar en Mikky Kiemeney afgereisd naar Italië. Zo waren er de nodige internationals van Nederlands elftal aanwezig op het trouwfeest, waarvan via de verschillende sociale media van de genodigden inmiddels de eerste foto's van zijn verschenen.

Swipe naar rechts bij het Instagram-bericht van Annekee Molenaar om de eerste huwelijksfoto's te zien.