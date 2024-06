De Vrij speelde afgelopen jaren weinig voor Oranje: ‘Maar dat gevoel is er dan toch’

maakt zich op voor zijn vierde eindtoernooi met Oranje. Waar hij de afgelopen jaren niet altijd op een basisplaats kon rekenen, is de kans groot dat hij in Duitsland wel aan de aftrap mag verschijnen. Ondanks zijn beperkte minuten voor Nederland de laatste jaren, heeft hij nooit gedacht aan stoppen bij Oranje.

Tijdens het afgelopen WK in Qatar in 2022 speelde De Vrij geen minuut voor het elftal van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. “Na dat toernooi kreeg ik vragen over mijn toekomst in Oranje”, begint hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik had dat toernooi geen minuten gemaakt, maar tegen Oranje zal ik nooit nee zeggen. Ik blijf het een enorme eer vinden.”

Artikel gaat verder onder video

Waar hij in 2014 in Brazilië kon rekenen op een basisplaats, was dat afgelopen WK dus niet het geval. “Maar naarmate je ouder wordt, ga je ook anders kijken”, gaat hij verder. “Meer naar het grote plaatje. Dat gevoel van samen iets bereiken. Dat had ik bij Inter vorig seizoen ook, toen we de finale van de Champions League haalden. Ik speelde lang niet altijd, maar dat teamgevoel is er dan toch.”

“Je hebt altijd een bijdrage. Begrijp dit niet verkeerd, natuurlijk baal ik als ik niet speel”, legt de verdediger uit. “En ik geef alles om wel aan bod te komen. Maar in clubverband of op een groot eindtoernooi winnen vaak de ploegen die het meest hecht en het best voorbereid zijn. Bij Inter proef je dat ook enorm. En wat heeft het voor zin om chagrijnig rond te gaan lopen als je niet speelt? Je bent professional, je moet zorgen dat je er staat als er een beroep op je wordt gedaan.”

Waar de voetbalkalender steeds drukker wordt, is dat volgens De Vrij alleen maar mooi. “Het is prachtig al die topwedstrijden te spelen. En nee, dan denk ik er niet aan om ergens rust in te bouwen. Ik voel me fit. Ik ben klaar voor het EK in Duitsland. Dat is natuurlijk geen toernooi waar je even doorheen wandelt. Oranje is op voorhand misschien niet de favoriet. Maar de favorieten winnen lang niet altijd”, besluit hij hoopvol.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.