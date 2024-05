De Roon en Hateboer weten wat er nu komt: 'Fles open en niet meer slapen'

Atalanta-spelers en hebben woensdagavond beslag gelegd op de Europa League, ten koste van het 'onverslaanbare' Bayer Leverkusen (3-0). Beide heren kijken enorm uit naar het feest dat nu en de komende tijd gaat losbarsten.

Volgens De Roon viel er echt een last van de schouders bij de spelers van Atalanta, zo vertelt hij bij Noa Vahle. "Na drie verloren finales is het eindelijk raak. Het is nog moeilijk te beseffen, maar er gaat door ons een vreugde heen, dat wil je niet weten." Op de vraag op alles woensdag op zijn plek viel, reageert Hateboer stoïcijns: "Dat denk ik wel, maar je zag het ook al in Liverpool en bij Marseille. Wij hebben een manier van spelen die lastig is voor ploegen, ze zijn er niet aan gewend."

Artikel gaat verder onder video

De Roon is net terug van een dijbeenblessure en kwam woensdag niet in actie. Na afloop bleek dat De Roon nog niet helemaal hersteld is. “Ik trok geen sprintje na afloop, ik wilde het niet erger maken dan het is.” Hateboer reageert vervolgens met een knipoog: “Ach, sprinten doet hij sowieso niet.” De Roon vond het wel lastig om in zo'n belangrijk duel niet in actie te komen. "Zwaar: moet niet te vaak gebeuren dat ik op de bank zit. Tweede helft kon ik niet meer zitten. Het ging de goede kant op, dat maakte het wel ietsje makkelijker. Dit was de perfecte wedstrijd, we hebben zwaar verdiend gewonnen."

Atalanta verloor de laatste jaren drie finales, waaronder de Coppa Italia-eindstrijd tegen Juventus een week geleden. Bovendien was de Europa League de eerste prijs in zestig jaar tijd. Hateboer geniet daardoor extra van deze beloning. "In die zeven jaar dat wij hier zitten hebben we echt heel veel bereikt. Mooi voetbal laten zien, maar er miste iets. We hebben drie finales verloren. Afgelopen week verlies je weer de finale. We voelden ons echt losers. Maar dit is de kers op de taart."

Nu gaat de focus bij de Nederlandsers van Atalanta op de feesten van de komende dagen. "Eindelijk hebben we iets tastbaars", stelt De Roon. "Ik denk dat we aan de siroop en sinaasappelsap gaan en dat de stad voor een maand in feeststemming gaat." Hateboer sluit zich hierbij aan met een mooie quote. “Ik denk dat de flessen opengaan en we niet meer gaan slapen." Tegen Sky Sport Italia keek De Roon overigens vooral naar de eigen supportersschare: “Denk dat de fans in Bergamo de komende drie dagen niet kunnen lopen.”

