NEC-trainer Rogier Meijer mag niet op de bank zitten in halve finale play-offs om Europees voetbal

NEC-trainer Rogier Meijer zit donderdagavond niet op de bank als zijn ploeg het in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal opneemt tegen Go Ahead Eagles. De oefenmeester ontving tegen Almere City zijn vierde gele kaart van het seizoen en dat houdt volgens de KNVB een ‘functieontzegging’ in.

Meijer ontving de gele kaart nadat hij betrokken raakte bij een opstootje. NEC-verdediger Calvin Verdonk schoot een bal hard in de dug-out van Almere City en raakte hierbij Annemieke Zijerveld, de sportpsychologe van de Almeerders. Verdonk bood gelijk zijn excuses aan, maar vervolgens ontstond er wat geduw en getrek. De NEC-trainer begon zich er ook mee te bemoeien en kreeg daarom een gele kaart van scheidsrechter Edwin van de Graaf, wat dus zijn vierde van het seizoen was.

Artikel gaat verder onder video

“Er staat nergens in de reglementen dat je de bal niet uit mag schieten”, reageerde Meijer na afloop. “Calvin wilde al zijn excuses aanbieden en daar werd op een andere manier op gereageerd. Toen heb ik, wat overigens niet goed is, daar even geprobeerd hem te helpen. Ik weet eigenlijk niet wie daar geel voor kreeg. Dat moet ik even terugkijken. Die kaart accepteer ik anders gewoon. Vechten voor elkaar hoort er ook bij.”

𝐌𝐞𝐢𝐣𝐞𝐫 𝐨𝐩 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐞 𝐛𝐢𝐣 𝐍.𝐄.𝐂. - 𝐆𝐨 𝐀𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐄𝐚𝐠𝐥𝐞𝐬 ❌



De oefenmeester is door de KNVB voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn vierde gele kaart van het seizoen tegen Almere City FC. #NECGAE pic.twitter.com/366GA18rpn — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) May 21, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.