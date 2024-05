Slot bevestigt: twee twijfelgevallen bij Feyenoord voor NEC-uit

Het is nog maar de vraag of Feyenoord zondag in het uitduel bij N.E.C. een beroep kan doen op topscorer en middenvelder . Dat bevestigt trainer Arne Slot vrijdagmiddag tijdens de persconferentie waarop hij vooruitblikt op de tweede confrontatie met de Nijmegenaren in korte tijd.

Op 21 april stonden beide clubs natuurlijk ook al tegenover elkaar, toen De Kuip het toneel vormde voor de finale van de KNVB Beker. De Rotterdammers trokken door een doelpunt van Igor Paixão aan het langste eind. Eerder dit seizoen eindigde het onderlinge competitieduel in een 2-2 gelijkspel.

Slot kan in Nijmegen sowieso geen beroep doen op de langer geblesseerden Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Antoni Milambo en Bart Nieuwkoop. "Santi is nog wel een twijfelgeval. Die kon vandaag niet meetrainen", legt Slot uit. "En Quinten viel van de week uit en heeft vandaag niet meegetraind. Die verwachten we morgen wel weer op het trainingsveld, maar dat moet nog blijken."

Wie wel op de weg terug is, is de negentienjarige Gjivai Zechiël. "Die kan gelukkig weer meetrainen, maar het is nog te vroeg om weer bij de wedstrijdselectie te zitten", zegt Slot. De middenvelder staat al sinds eind januari aan de kant met een knieblessure en speelde voor die tijd voornamelijk mee met de Onder 21.

De wedstrijd tussen N.E.C. en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

