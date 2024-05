Feyenoord wil Pascal Jansen niet, maar heeft coach op wensenlijst die bijzonder populair bij spelersgroep is

Feyenoord zal niet overhaast te werk gaan in een zoektocht naar een nieuwe trainer, aangezien de Rotterdammers weten dat ze met Arne Slot een unieke trainer in de geschiedenis van de club verliezen. Dennis te Kloese, verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe trainer, heeft al wel langere tijd nagedacht over de opvolging van Slot. De Telegraaf kent een aantal kandidaten, maar weet ook dat Pascal Jansen niet aan de slag gaat in De Kuip.

Dinsdag bracht De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan al naar buiten dat Marino Pusic en Graham Potter in beeld zouden zijn bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. In de ochtendkrant laat de sportverslaggever ook de naam van Dick Schreuder vallen, terwijl hij een streep zet door een eventuele komst van Jansen naar De Kuip: Maar de ontwikkelingen in het profvoetbal gaan zo snel, neem alleen de snelheid al waarmee AZ-trainer Jansen van succescoach tot schuldige aan het verval van de Alkmaarse club veranderde. Om die reden is de 51-jarige trainer ook niet meer in beeld in De Kuip", legt Van der Kraan uit.

Wie in ieder geval wel in beeld is, is Pusic. De trainer van Shakhtar Donetsk was jarenlang de vaste assistent van Arne Slot en ligt goed in Rotterdam-Zuid: "Hij is bijzonder populair in de spelersgroep van Feyenoord. Iedere speler had een goed gevoel bij de Bosnische Kroaat met de Nederlandse nationaliteit, omdat hij het vermogen had om vanuit een heel sociale rol voetballers plezier te geven in hun vak", weet Van der Kraan.

Ondanks dat de journalist de naam van Dick Schreuder liet vallen, noemt Van der Kraan hem niet direct als kandidaat voor Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad is de coach van het Spaanse Castellon wel degelijk een kandidaat. Potter ook, want de trainer die nadrukkelijk bij Ajax in beeld is zou volgens de verslaggever van De Telegraaf een sterke tweede kandidaat zijn voor Feyenoord. De komende weken zal uitwijzen welke kant het op gaat voor Feyenoord in de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester.