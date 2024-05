Feyenoord en FC Dordrecht doen opnieuw zaken: verdediger maakt transfervrij de overstap

FC Dordrecht heeft zich weten te versterken met Sem Valk, melden de Schapekoppen via de officiële kanalen. De 22-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en tekent in Dordrecht een contract tot medio 2026 met de optie voor nog een jaar.

"In de afgelopen jaren heeft Sem zich enorm ontwikkeld wat geresulteerd heeft in zijn aanvoerderschap bij de Onder-21 van Feyenoord alsmede zijn debuut bij het eerste elftal. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit voor beide partijen een hele mooie stap is", aldus Mark Ruijl, die als Head of Global Football van Feyenoord ook nauw betrokken is bij het technische beleid van partnerclub FC Dordrecht.

Valk speelde de afgelopen veertien jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord en mocht eenmaal zijn opwachting maken in het eerste elftal. In december 2021 kwam de jongeling als invaller binnen de lijnen in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Tot aan dit seizoen was de centrale verdediger aanvoerder van Feyenoord Onder 21.