'Ajax zet hoog in en mikt op hereniging met Christian Eriksen'

Ajax onderzoekt de mogelijkheid om komende zomer terug te halen naar Amsterdam, zo meldt journalist Ekrem Konur. De 32-jarige spelmaker beschikt bij Manchester United over een contract dat in de zomer van 2025 afloopt.

Het is echter nog maar de vraag of Eriksen zijn contract op Old Trafford gaat uitdienen. De Deense middenvelder is onder Erik ten Hag niet meer verzekerd van een basisplaats en wordt steeds vaker in verband gebracht met een zomers vertrek.

Artikel gaat verder onder video

Ajax bekijkt volgens Konur of het mogelijk is om Eriksen over een aantal maanden transfervrij over te nemen van Manchester United. Ook clubs uit Italië, de Verenigde Staten, Turkije en Saudi-Arabië zouden de situatie van Eriksen in de gaten houden.

Eriksen maakte in 2008 als jeugdspeler de overstap van Odense BK naar Ajax. Twee jaar later debuteerde hij in het eerste elftal. In totaal speelde de Deen 163 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 65 assists. Na zijn periode bij Ajax kwam Eriksen uit voor Tottenham Hotspur, Internazionale, Brentford en sinds de zomer van 2022 voor Manchester United.