Luuk de Jong claimt persoonlijke glansrol, maar Marciano Vink gelooft hem niet

stelt dat hij bij het derde doelpunt dat zaterdagavond maakte namens PSV tegen Fortuna Sittard (4-1 overwinning) de bal bewust door zijn benen liet lopen voor zijn Kroatische ploeggenoot. Analist Marciano Vink gelooft daar echter niets van.

Perisic was tegen Fortuna Sittard goed voor drie doelpunten. Zijn derde treffer kwam zeventien minuten voor tijd tot stand na een vlugge counter van PSV. Guus Til bracht de bal vanaf de linkerkant laag voor het doel van Fortuna Sittard, waar het leder door de benen van De Jong bij Perisic belandde. Voor de Kroaat was het vervolgens een koud kunstje om te scoren.

De Jong garandeert na afloop voor de camera van ESPN dat hij de lage voorzet van Til bewust liet lopen, zodat Perisic kon scoren. “Die man is gewoon enorm fit en gedreven. Bij die derde goal van hem weet ik gewoon dat hij achter mij loopt. Ik weet dat hij altijd gretig is om in de zestien en voor het doel te zijn”, zegt de aanvoerder en aanvalsleider van PSV over Perisic.

De Jong bevestigt vervolgens dat hij de voorzet van Til bewust liet lopen voor Perisic: “Ja, ja. Ik weet dat als ik daar een blok zet, de bal bij Ivan komt. Ik verwacht van hem ook dat hij daar is. Eigenlijk hoef ik dat niet te verwachten, wat ik weet dat hij daar staat.”

In de studio van ESPN reageert Vink vervolgens op de bewering van De Jong. De oud-voetballer en analist is ervan overtuigd dat de spits van PSV de bal niet bewust liet lopen voor Perisic en dat hij eigenlijk zelf wilde scoren. “Ik denk dat hij de bal in eerste instantie gewoon met zijn linkerbeen voor zichzelf wilde aannemen. Maar het ging even te snel. Daardoor valt hij ook achterover”, stelt Vink.

“Die bal gaat door zijn benen en komt dan bij Perisic… Kijk maar”, legt de analist uit terwijl de beelden worden getoond in De Eretribune. “Hij wil in elk geval in de draai iets doen. Dat hebben spitsen meestal, maar de bal is even te hard. De Jong is nog niet klaar voor de actie. Als je de bal wil laten lopen, dan stap je er gewoon overheen. Dan val je niet om.”

Collega-analist Bram van Polen wilde De Jong in eerste instantie het voordeel van de twijfel geven. “Ik dacht in eerste instantie inderdaad dat De Jong hem bewust liet lopen. Maar later overtuigde Marciano mij toch wel een beetje (van het tegendeel, red.)…”, aldus de clubicoon van PEC Zwolle.

