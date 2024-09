Genee deelt opmerkelijk nieuwtje over Farioli, Driessen komt met pijnlijke reactie

Wilfred Genee komt in de onlinerubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside met een opmerkelijk nieuwtje over Francesco Farioli, de Italiaanse hoofdtrainer van Ajax. Valentijn Driessen komt met een pijnlijke reactie.

Ajax speelde afgelopen weekend teleurstellend met 1-1 gelijk bij Go Ahead Eagles. Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, toont zich kritisch op de tactische keuzes die Farioli in Deventer maakte. "Als je een echte buitenspeler hebt, en je gaat dan een rechtsback daar neerzetten...", verwijst de journalist naar het feit dat Bertrand Traoré halverwege werd afgelost door Anton Gaaei. "Onbegrijpelijk", beaamt Genee. Daarnaast laakt Driessen het feit dat Chuba Akpom, die midweeks met een goal en een assist een aandeel had in de 5-0 thuiszege op Fortuna Sittard, 90 minuten op de bank werd gehouden. "Ze hebben nu vier spitsen, maar de middenvelder (Davy Klaassen, red.) scoort."

Genee: 'Ik hoor dat Farioli in het huis van Gordon woont'

Dan komt Genee met zijn opvallende nieuwtje over Farioli: "Hij woont in Amsterdam-Noord, hoorde ik net van verslaggever Matthijs Albers, of zoiets. In het huis van Gordon", aldus de presentator van Vandaag Inside. "Dat meen je niet, woonde die in Amsterdam-Noord? Gekocht of gehuurd?", reageert Driessen. De derde vraag die de journalist stelt is het pijnlijkst: "Tot de winter?", zinspeelt Driessen hardop op een vroegtijdig vertrek van de Italiaan uit de Johan Cruijff ArenA.

Video: In de Wandelgangen: 'Ik hoorde dat Farioli in het huis van Gordon woont!'

