Remko Pasveer doet zeer opvallende uitspraak over alle vier de verdedigers van Ajax

heeft maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport aangegeven dat Ajax over weinig spelers met leiderschapskwaliteiten in de defensie beschikt. Volgens de doelman van de Amsterdammers zijn alle vier de verdedigers die bij Ajax in de basis staan geen praters, zo geeft hij toe bij Ziggo Sport.

Pasveer (40) werd dit seizoen verrassend gekozen als eerste doelman van Ajax, wat onder meer te maken heeft met zijn keeperskwaliteiten, maar ook met zijn leiderschapskwaliteiten. Goede coaching in de achterhoede is iets van de laatste linie van Ajax écht nodig heeft, vindt Pasveer: "De trainer kijkt wat hij nodig heeft. Achterin hebben wij Sutalo, dat is geen prater. We hebben Youri Baas, die is jong en is ook geen prater, maar gaat dat wel steeds beter doen", zegt de doelman over het centrale duo van de club uit Amsterdam.

De ervaren doelman vervolgt: "Devyne Rensch is ook geen prater. Op links heb je Hato, die is heel talentvol, maar is ook niet iemand die zegt van zus zo en zo. Daarvoor heb je Henderson, die dat wel erg van nature is. Aan mij de taak om de laatste vier goed neer te zetten", zegt Pasveer, die dat ook van trainer Farioli als opdracht heeft meegekregen. "Dat vind ik mijn taak, want daardoor krijg ik minder te doen."

