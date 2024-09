Kenneth Perez ergert zich kapot aan Ajax: ‘Schiet mij maar lek, fucking hell!’

Er zijn te weinig voetballers die nog een normale vrije trap kunnen nemen, zo stelt Kenneth Perez in Voetbalpraat op ESPN. De analist vond de vrije trap van PSV’er tegen Fortuna Sittard helemaal niet zo bijzonder, terwijl hij zich ook verwondert over het feit dat bij Ajax de vaste nemer is.

Tillman was afgelopen weekend belangrijk voor PSV door twintig minuten voor tijd een vrije trap binnen te schieten. Waar velen van mening zijn dat het een schitterende goal was, zijn de heren bij Voetbalpraat niet onder de indruk. “Ik vond het een houdbare bal”, begint presentator Vincent Schildkamp over de tweede treffer van Tillman. “Hij gaat anderhalve meter binnen de paal.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bekritiseerde Marc Nagtegaal, scheids bij Go Ahead – Ajax, fluit aankomend weekend niet in Eredivisie

Desondanks was er veel lof voor de manier waarop Tillman de bal binnenschoot. Perez weet wel waar dit door komt. “Het probleem is dat niemand een fatsoenlijke vrije trap kan nemen”, stelt de analist. “Daardoor wordt dit als bijzonder beschouwd. Mensen doen lyrisch omdat het zo weinig voorkomt dat iemand een normale vrije trap kan nemen.”

LEES OOK: Driessen noemt twee spelers die Weghorst ‘heel erg slecht vonden’ bij basisdebuut

Henderson neemt vrije trappen bij Ajax

Vervolgens richt Perez zich op Ajax. “Jordan Henderson is daar de nemer”, spreekt hij vol verbazing uit. “Schiet mij maar lek!” Schildkamp haalt daarop de tijd van de middenvelder bij Liverpool aan, waar hij zich niet met de vrije trappen mocht bezighouden. “Nee, fucking hell…”, beaamt Perez dat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez vóór aftrap van Ajax - Fortuna al diep onder de indruk

Kenneth Perez ziet vóór de aftrap bij Ajax - Fortuna Sittard al iets waar hij enorm van geniet.