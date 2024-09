Bekritiseerde Marc Nagtegaal, scheids bij Go Ahead – Ajax, fluit aankomend weekend niet in Eredivisie

Marc Nagtegaal heeft zaterdag de leiding over het duel tussen Telstar en FC Den Bosch. Dat betekent dat de scheidsrechter, die afgelopen weekend onder vuur lag na zijn optreden tijdens Go Ahead Eagles – Ajax, aankomende speelronde niet te bewonderen is in de Eredivisie.

Nagtegaal deed behoorlijk wat stof opwaaien bij het duel tussen Go Ahead en Ajax. Alles wees erop dat de Deventenaren, bij een 1-1 tussenstand, een penalty hadden moeten krijgen na een handsbal van Davy Klaassen in de zestien. Nagtegaal besloot echter anders en moest hierdoor op de blaren zitten. Onder meer Kenneth Perez sprak schande over het optreden van de arbiter.

LEES OOK: Marc Nagtegaal zwaar onder vuur na Go Ahead - Ajax: 'Schande! Pure matchfixing dit!'

Dit weekend heeft de 31-jarige scheidsrechter de leiding bij de wedstrijd tussen Telstar en FC Den Bosch (zaterdag om 16.30 uur). Hoewel dit duel niet wordt afgewerkt in de Eredivisie, zijn de belangen alsnog groot voor Nagtegaal. De Brabanders staan namelijk aan kop en zouden bij een winstpartij goede zaken doen voor de eerste periodetitel.

Scheidsrechters bij PSV, Feyenoord en Ajax

PSV neemt het zaterdag op tegen Willem II en krijgt te maken met Serdar Gözübüyük, terwijl Bas Nijhuis de leiding heeft over het duel tussen NEC en Feyenoord. Jochem Kamphuis fluit de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax en Danny Makkelie moet de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht in goede banen zien te leiden. Bekijk hier alle aanstellingen van het aankomende voetbalweekend in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

