Marc Nagtegaal zwaar onder vuur na Go Ahead - Ajax: 'Schande! Pure matchfixing dit!'

Ajax is in de tweede helft tegen Go Ahead Eagles mogelijk ontsnapt aan een penalty. Op beelden is te zien hoe Davy Klaassen een schot van Enric Llansana lijkt te blokken met zijn armen. In de studio van ESPN zijn de analisten het eens: de bal had op de stip gemoeten.

Ajax kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead. Door een goal van Llansana kwamen de Amsterdammers op achterstand, maar de ingevallen Klaassen wist al snel orde op zaken te stellen. De ploeg van Francesco Farioli pakte vervolgens niet door en mocht van geluk spreken dat de thuisploeg geen penalty toegereikt kreeg van Marc Nagtegaal.

Hoewel Klaassen de bal tegen de arm(en) lijkt te krijgen, besloot de arbiter van dienst om geen strafschop toe te kennen. “Een honderd procent penalty”, is het oordeel van Mario Been in De Eretribune. “Wat zou de VAR zien om hier géén penalty voor te geven? Hij (Klaassen, red) heeft zijn handen iets bij het lichaam, maar het is een onnatuurlijke houding”, vult Marciano Vink aan.

“Ik snap de reactie van Klaassen, want het is een schrikreactie omdat de bal richting zijn gezicht gaat. Alleen zijn handen zijn wel langs het lichaam. Ik snap niet waarom dit geen penalty is”, zegt Kees Kwakman. Ook op X krijgt scheidsrechter Nagtegaal er van langs. Hieronder een bundeling van reacties op het optreden van de leidsman:

