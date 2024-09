Opvallend: Ajax-speler maakt voor het eerst minuten sinds augustus 2023

heeft in de tweede helft van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax zijn rentree gemaakt in het shirt van de Amsterdammers. De linksback, wiens situatie uitzichtloos leek, werd na ongeveer een uur voetballen plots in het veld gebracht door Francesco Farioli.

Mis hier niets van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax!

Artikel gaat verder onder video

Wijndal kreeg in het begin van het seizoen te horen dat hij op zoek mocht naar een nieuwe werkgever. Farioli had geen plek meer voor hem in zijn selectie en verwees de verdediger naar het tweede elftal. Gedurende de transferperiode slaagden de Amsterdammers er niet in om Wijndal van de hand te doen, waardoor hij nog altijd speler van Ajax is.

De verdediger zat afgelopen woensdag voor het eerst weer bij de selectie van Ajax en mag drie dagen later invallen. De linksback maakte zijn opwachting in de plaats van Ahmetcan Kaplan, waardoor Jorrel Hato naar het centrum verplaatste. Wijndal maakt daarmee zijn eerste Eredivisie-minuten sinds augustus 2023.

LEES OOK: Kees Kwakman oppert wissel bij Ajax en krijgt groot applaus van ESPN-studio

Ook Davy Klaassen werd op dat moment in de ploeg gebracht door Farioli. De teruggekeerde Ajacied loste Kenneth Taylor af. Niet veel later kwam Ajax op achterstand in Deventer door een doelpunt van Enric Llansana. De Amsterdammers stelden via Klaassen al snel orde op zaken. Op het moment van schrijven is de tussenstand 1-1 in de Adelaarshorst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.