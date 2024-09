Kees Kwakman oppert wissel bij Ajax en krijgt groot applaus van ESPN-studio

Kees Kwakman denkt dat Francesco Farioli in de tweede helft van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een beroep moet doen op . De analist oppert tijdens De Eretribune van ESPN een wissel en krijgt vervolgens applaus van het publiek in de studio.

Mis hier niets van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax!

Artikel gaat verder onder video

“Je hebt mensen nodig die spelers van Go Ahead uitspelen. Met Bertrand Traoré en Devyne Rensch gebeurt soms nog wat, dus daar komt Ajax soms nog wel door. Maar wat ik ook een beetje mis, is een nummer tien, of eigenlijk een middenvelder die dicht bij Wout Weghorst speelt”, begint Kwakman zijn analyse.

LEES OOK: Heldheftige actie van Remko Pasveer (40) redt Ajax: ‘Dit kost hem bijna zijn knieschijf!’

“Weghorst staat tussen heel veel mensen in. Kenneth Taylor zakt af en toe uit naar linksback en Jordan Henderson speelt teruggetrokken…”, gaat Kwakman verder. “Wie zou daar dan wel moeten spelen?”, onderbreekt Jan Joost van Gangelen. Kwakman reageert stellig: “Davy Klaassen.”

LEES OOK: Opvallend: Jan Joost van Gangelen staat op en loopt plots naar Ajax-fan in ESPN-studio

Het publiek van De Eretribune begint hardop te klappen na de uitspraak van de analist. “Het is echt een wedstrijd voor Davy Klaassen. Dit is een wedstrijd waar je soms wel wat opportunisme nodig hebt. Soms moet je dat balletje een keer voor geven, maar dan moet er wel iemand staan”, sluit Kwakman af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.