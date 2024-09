Ajax komt niet voorbij Go Ahead: Davy Klaassen redt Amsterdammers in Deventer

Bij een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead heeft Francesco Farioli kunnen zien dat hij nog veel werk te verzetten heeft. Na een weinig spectaculaire eerste helft zakten de bezoekers ver terug en schoot Enric Llansana het verdiende openingsdoelpunt binnen. ‘Mister 1-0’ Davy Klaassen was even later verantwoordelijk voor de gelijkmaker, maar verder kwamen de Amsterdammers niet.

Na meer dan een maand zonder Eredivisie-duel won Ajax doordeweeks met 5-0 van Fortuna Sittard. Waar Wout Weghorst in die wedstrijd nog als invaller het veld betrad, stond de 32-jarige spits in het duel tegen Go Ahead Eagles in de basis. Daarnaast was er een basisplaats voor Ahmetcan Kaplan, die bij Jong Ajax afgelopen week nog een ongelukkige wedstrijd speelde en een rode kaart pakte. De Turkse verdediger verving Youri Baas, die wegens een blessure niet bij de selectie zat.

Artikel gaat verder onder video

De multifunctionele verdediger zal gezien hebben dat zijn defensieve collega’s niet allemaal goed voor de dag kwamen. Het was voornamelijk de jonge Jorrel Hato die door de snelheid van Bobby Adekanye meermaals in de problemen kwam. De buitenspeler van de thuisploeg sprong echter niet goed om met de verkregen ruimtes en kreeg de bal nimmer bij een medespeler. Bij het onderscheppen van een matige uittrap van Remko Pasveer ging hij voor eigen succes, maar vloog zijn inzet voorlangs. De grootste defensieve fout kwam echter niet van de Ajax-doelman, maar werd door hem verijdeld. Na een handige onderschepping speelde Josip Sutalo de bal veel te hard terug, waarna de 40-jarige goalie met een felle sprint een eigen doelpunt nog net kon voorkomen.

Zijn collega Luca Plogmann kwam aan de andere kant nauwelijks in de problemen. De gevaarlijkste schoten van Jorrel Hato en Bertrand Traoré vlogen langs zijn doel, terwijl de andere Amsterdamse inzetten weinig om het lijf hadden. De bezoekers begonnen enthousiast aan het duel, maar na een minuut of tien was daar nog maar weinig van over. Door traag spel en een gebrek aan creativiteit leidde het vele balbezit nauwelijks tot dreiging. Traoré en Kian Fitz-Jim waren de spelers die nog wel eens voor een tempoversnelling zorgden, maar zij konden niet voorkomen dat Weghorst niet in het spel voorkwam. Matige keuzes zorgden er ondertussen voor dat het felle Go Ahead steeds meer begon te voetballen. In de laatste minuten van de eerste helft was het de ploeg van Paul Simonis die lichte druk uitoefende op het Ajax-doel, maar tot kansen leidde dat in eerste instantie niet.

Kort na rust had Edvardsen de 1-0 op de schoen, maar na een lepe voorzet van Olivier Antman knalde de Zweedse spits de bal op de lat. De thuisploeg bleef vervolgens aandringen, terwijl de bezoekers steeds verder in niveau wegzakten en fout op fout bleven stapelen. De sterkere spelers van de eerste helft waren gewisseld (Traoré) of deelden ten zeerste mee in de malaise (Fitz-Jim). Uiteindelijk kon de Deventerse treffer dan ook niet uitblijven. Na een zwakke pass verloor Hato zijn duel, waarna Llansana de bal overtuigend tegen de touwen schoot. De thuisploeg begon vervolgens achteruit te lopen, wat ze na een paar minuten duur kwam te staan.

De man die al zo vaak belangrijk was voor Ajax, liet nu opnieuw zijn waarde zien. Na een goede voorzet van Jordan Henderson was het namelijk Klaassen die de 1-1 binnenkopte. Vervolgens ontspon zich een spannende slotfase, waarin in eerste instantie Go Ahead de overhand had, maar vervolgens Ajax gevaarlijk voor de dag kwam. Bijna leek Klaassen in plaats van de held de schlemiel te worden toen hij in zijn eigen strafschopgebied een vermeende handsbal maakte, maar scheidsrechter Nagtegaal, die sowieso geen sterke wedstrijd floot, wilde er niet aan. Uiteindelijk bleef het bij 1-1, waar Ajax het meest tevreden mee mocht zijn. Er is duidelijk nog veel werk te verrichten voor Farioli, terwijl Simonis voornamelijk moet gaan werken aan de passing in de eindfase.

