Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

is blij om terug te zijn bij Ajax. De middenvelder, die een eenjarig contract heeft ondertekend, doet in gesprek met clubkanaal Ajax TV een ontboezeming: hij vertrok vorig jaar bij Ajax omdat hij het oneens was met het clubbeleid.

Klaassen verliet Ajax destijds voor Internazionale. Zijn contract liep nog een jaar door, maar werd met wederzijds goedvinden ontbonden. Een jaar later vertelt hij eerlijk waarom hij destijds Ajax verliet. “Ik ging weg omdat ik niet meer het gevoel had dat het hier ging zoals ik dacht dat het hoorde. Het is pijnlijk als je dan weggaat en het zo ziet gaan bij je club. Ik ben dus zeker nog niet klaar. Er waait nu echt een nieuwe wind. Als ik het vergelijk met vorig seizoen, dan is er in alles een heel groot verschil. Het enthousiasme, de energie, gewoon ergens naartoe werken.”

Zijn terugkeer in Amsterdam geeft Klaassen een ‘heel fijn gevoel’, zegt hij. Hij noemt het ‘een gevoel van thuiskomen’. Toch was het verdienen van een contract niet meteen de insteek, toen hij vorige week op het trainingsveld verscheen. “Vorige week vroeg ik aan Frank Peereboom (trainer Jong Ajax, red.) of ik mee kon trainen met Jong Ajax, om mijn conditie op peil te houden. Ik had voor mezelf hard getraind, maar wilde in afwachting van wat er zou gebeuren toch met een team trainen. Al vrij snel kwam de hoofdtrainer naar me toe. Hij zei: ik wil graag dat je hier komt voetballen. Dat was natuurlijk mooi.”

Francesco Farioli vroeg Klaassen naar zijn toekomstplannen. “Ik vertelde hem hoe ik erin stond, dat ik niet naar zomaar een club wilde. Ik wilde naar iets moois, want ik ben nog niet klaar om af te bouwen. Een paar dagen later zei hij: ik denk dat je een goede toevoeging bent aan ons team en ik zou je graag hier hebben.” Dat was vleiend voor de middenvelder. “Hij vertelde over wat hij op het veld had gezien, maar hij had ook van mensen gehoord wat voor een persoon ik was. Door die mix vond hij dat ik hier moest komen. Daar ben ik misschien nog wel het meest blij mee: dat ik niet gehaald ben door iemand ik al kende, maar door wat ik de afgelopen week heb laten zien. Dat geeft heel veel vertrouwen.”

