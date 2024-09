Ajax bevestigt terugkeer Davy Klaassen, ook contractduur bekend

keert per direct terug bij Ajax, zo maakt de club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder verruilde de Amsterdamse club vorig jaar voor Internazionale, maar zijn Italiaanse avontuur werd geen succes - waarna club en speler afgelopen zomer besloten uit elkaar te gaan. Klaassen tekent een eenjarig contract en begint zo aan zijn derde periode in het shirt van Ajax.

Dat Klaassen terugkeert bij Ajax, was al geen verrassing meer. Trainer Francesco Farioli onthulde dinsdagmiddag zelfs al dat de middenvelder deel uit zal maken van zijn wedstrijdselectie voor het Eredivisieduel met Fortuna Sittard, dat woensdagavond wordt gespeeld. De Italiaan toonde zich bijzonder verguld met de komst van de routinier: "Het is voor hem echt een gevoel van thuiskomen. Hij heeft een interessante synergie met de spelers die er al waren. Hij is een leider, hij wordt een belangrijke speler die ons veel gaat helpen", liet Farioli onder meer optekenen.

Alex Kroes verheugd

Technisch directeur Alex Kroes reageert verheugd op de komst van Klaassen. "Wij zijn blij met zijn komst. Davy is goed, fit en snel inzetbaar", zegt Kroes op de website van Ajax. "Wij hebben de komende maanden een erg vol programma en daarbij kampen we met verschillende blessures. Davy heeft een goede indruk achtergelaten in de periode dat hij meetrainde en wil zelf ook heel graag weer voor Ajax uitkomen. Dat heeft alles bij elkaar geleid tot het contract dat hij nu getekend heeft. Wij denken dat hij zowel binnen als buiten de lijnen een meerwaarde voor ons zal zijn."

Klaassen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte sinds 2012 officieel deel uit van de hoofdmacht. In 2017 sloeg het kind van de club voor het eerst zijn vleugels uit. Everton betaalde 27 miljoen euro om Klaassen - die toen al drie landstitels achter zijn naam had - naar de Premier League te halen. Bij The Toffees kwam de middenvelder echter niet uit de verf, waarna hij een jaar later voor de helft van dat bedrag overstapte naar Werder Bremen.

Bij de Bundesligaclub werd Klaassen wél gewaardeerd en was hij twee seizoenen van groot belang, tot Ajax in 2020 opnieuw bij hem aanklopte. De Amsterdammers telden 11,7 miljoen euro neer om zijn contract af te kopen, waarna Klaassen aan zijn tweede periode in de Johan Cruijff ArenA begon. Onder Erik ten Hag voegde de middenvelder nog eens twee landstitels toe aan zijn palmares, maar in de zomer van 2023 vertroebelde zijn zicht op speeltijd onder toenmalig trainer Maurice Steijn dusdanig, dat Ajax en Klaassen op de slotdag van de transferperiode uit elkaar besloten te gaan. Internazionale sloeg toe, maar in Milaan wist de 41-voudig Oranje-international nooit een vaste basisplaats af te dwingen, waardoor hij deze zomer opnieuw transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever.

Vorige week maandag werd duidelijk dat Klaassen zijn conditie op peil ging houden in Amsterdam. Aan het eind van de week sijpelden steeds meer geruchten door dat trainer Francesco Farioli de ervaren middenvelder dolgraag aan zijn selectie zou toevoegen. Zondag kwam vervolgens naar buiten dat er inmiddels een mondeling akkoord lag, een dag later doorstond Klaassen de medische keuring, waardoor niets een terugkeer meer in de weg stond.

Davy Klaassen = Ajacied ❌❌❌ pic.twitter.com/sea1HX3LDD — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024

