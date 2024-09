Farioli moet Driessen tot tweemaal toe corrigeren: 'Dat is wat jij denkt, voor mij is het zó:...'

Ajax-trainer Francesco Farioli reageert dinsdagmiddag scherp als Valentijn Driessen hem vraagt hoe hij omgaat met de keuze tussen zijn twee spitsen en zomeraanwinst . De Italiaanse oefenmeester herinnert de chef voetbal van De Telegraaf eraan dat óók nog altijd onder contract staat in Amsterdam.

Tijdens de persconferentie, waarin Farioli vooruitblikt op het thuisduel met Fortuna Sittard van woensdag, vraagt Driessen of de trainer al gezamenlijk met Brobbey en Weghorst heeft gezeten om over hun rol binnen zijn selectie te praten. De Italiaan beaamt dat en voegt er direct aan toe: "En ook met Akpom".

"Voor mij was het absoluut noodzakelijk om de realiteit van de situatie waarin we zitten te bekijken", zegt Farioli. "Natuurlijk zal ik niet op de details van de conversatie ingaan, maar het was voor mij een zeer positieve discussie. We gaan er alles aan doen om het maximale uit ons potentieel te halen. Zij moeten de verantwoordelijkheid voelen en een van de belangrijkste instrumenten voor ons zijn om dit seizoen succes te hebben."

Driessen vraagt vervolgens wat de realiteit 'tussen hun beiden' is, waarop Farioli hem opnieuw verbetert: "En Akpom. We hebben drie spitsen." De journalist stelt vervolgens dat Akpom de nummer drie in de pikorde is, maar krijgt andermaal een scherp antwoord: "Dat is wat jij denkt. Voor mij is het zo: we hebben drie spitsen en spelen heel veel wedstrijden, waarin we de minuten en de energie kunnen delen." Driessen stelt daarop dat Weghorst 'zelfs in de nationale ploeg problemen heeft met een reserverol' en vraagt zich af hoe Farioli daarmee om denkt te kunnen gaan. "Wout wil elke mogelijke minuut spelen. Dat is voor mij positief, als voetballer wil je zoveel mogelijk op het veld staan. Maar we spelen nog 22 wedstrijden tot de Kerst. Als je de interlandperiodes niet meetelt spelen we elke 3,8 dagen een wedstrijd, geloof ik. Dus er zijn kansen genoeg voor alle drie", houdt de 35-jarige trainer vol.

Tot slot wil Driessen weten hoe tevreden Farioli was met het optreden van Brobbey in het Nederlands elftal tegen Duitsland. De 22-jarige spits kreeg een basisplaats toebedeeld en speelde zowel bij de openingstreffer van Tijjani Reijnders (voorassist) als bij de gelijkmaker van Denzel Dumfries (assist) een belangrijke rol. "Ik zat in het stadion, het was een indrukwekkend optreden", prijst Farioli zijn speler. "Ik was heel blij om hem op dit niveau te zien spelen, met de kwaliteiten die hij heeft." En het feit dat Brobbey nagenoeg de hele wedstrijd (hij werd na 82 minuten afgelost door Weghorst) kon spelen, terwijl er geregeld vraagtekens worden gezet bij zijn fitheid? "Ja, het was positief qua duur. Maar voor mij is het belangrijker wat hij tijdens de wedstrijd bracht, kwaliteit over kwantiteit", aldus Farioli.

