'Zorg en ergernis' om Brian Brobbey: 'Ook onder Farioli is dit wederom een item'

De fysieke gesteldheid van is soms een bron van 'zorg en ergernis' voor zijn trainers, schrijft Sjoerd Mossou dinsdagochtend in het Algemeen Dagblad. De 22-jarige spits van Ajax staat dinsdagavond in de basis van het Nederlands elftal, dat in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen Duitsland in het kader van de Nations League.

Brobbey kwam dit seizoen tot dusverre zes keer binnen de lijnen in een officieel duel van zijn club. Vier keer deed hij dat als invaller, tweemaal gaf trainer Francesco Farioli hem een basisplaats. Beide keren maakte de spits de 90 minuten niet vol, iets dat de afgelopen jaren sowieso vaker niet dan wel voorkwam.

"De belastbaarheid van Brobbey is zowel bij Ajax als Oranje een heikel, gevoelig thema", schrijft Mossou. "Insiders en kenners bijten zich stuk op waterdichte verklaringen: komt het wellicht voort uit zijn jeugdjaren, toen hij fysiek zóveel sterker was dan leeftijdsgenoten dat hij in feite jarenlang onderbelast werd?", vraagt de journalist zich af. "Is het iets genetisch, in combinatie met zijn explosieve speelstijl? Puur pech wellicht? Vraagt zijn lichaam heel specifieke, afwijkende vorm van training?"

Hoewel langdurig blessureleed Brobbey tot nu toe - gelukkig - bespaard is gebleven, is voorzichtigheid de afgelopen jaren qua belasting steevast geboden geweest. "Er zit gewoon te weinig constantheid in zijn fitheid. Het komt steeds terug", beklaagde toenmalig Ajax-trainer John van 't Schip zich eens hardop, toen Brobbey vanwege hamstringklachten niet kon spelen. Ook Farioli moet voorlopig doseren met speelminuten voor zijn - op papier in ieder geval - eerste spits. "Dit tot zorg en ergernis soms van zijn trainers, die niet konden geloven dat een 22-jarige, ogenschijnlijk ijzersterke speler geen twee wedstrijden in een week kon spelen. Ook onder de nieuwe Ajax-trainer Farioli is dat wederom een item", schrijft Mossou.

De journalist noemt het dan ook 'een kleine verrassing' dat Brobbey dinsdagavond aan de aftrap verschijnt tegen de Duitsers. Bondscoach Ronald Koeman hield de media maandag tijdens zijn persconferentie voor dat hij op basis van deze wedstrijd nog geen conclusies gaat trekken over de spitspositie. In de vólgende interlandperiode is de keuzeheer echter wél van plan een keuze te maken voor wat betreft zijn eerste spits. Wordt het Brobbey of Joshua Zirkzee, die tegen de Bosniërs een prima basisdebuut in Oranje beleefde? Of keert Memphis Depay - die eindelijk officieel een nieuwe club heeft gevonden - dan weer terug in de punt van de aanval? "Brobbeys vierde interland mag vanavond dan geen definitief eindexamen zijn, het betreft wél een belangrijk tussentijds tentamen", concludeert Mossou in ieder geval.

