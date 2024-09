Ronald Koeman wil op de persconferentie één ding kwijt over Brobbey

Ronald Koeman heeft maandagmiddag tijdens zijn persconferentie daags voorafgaand aan het duel met Duitsland in de Nations League duidelijk gemaakt dat er geen conclusies moeten worden verbonden aan het feit dat tegen Bosnië en Herzegovina speelde en dinsdagavond de kans krijgt. De bondscoach is van mening dat er bij Brobbey geen extra druk om de hoek moet komen kijken, omdat de bezetting van de spitspositie niet wordt gebaseerd op één interland.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en werd door Koeman beloond met een uitverkiezing voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De bondscoach deed gedurende het eindtoernooi echter enkel in de slotfase van de halve finale tegen Engeland een beroep op de spits. Brobbey zit er deze interlandperiode opnieuw bij, maar kwam tegen Bosnië en Herzegovina niet in actie. Koeman koos voor Zirkzee. Brobbey hoefde echter niet getreurd te zijn, want Koeman verklapte voor de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina al dat Brobbey dinsdag tegen Duitsland de kans zou krijgen.

Koeman beschermt Brobbey

De keuzeheer wordt maandag gevraagd naar zijn besluit om beide spitsen aan het werk te zien. “Ik wilde sowieso beide spelers zien, omdat we natuurlijk wat veranderingen hebben, in de groep en ook op die positie. Brobbey had ook tegen Bosnië kunnen spelen, maar die keuze is gewoon gemaakt op basis van het feit dat ik verwacht dat we zeker in de omschakeling ruimtes krijgen en ik denk dat Brobbey dat nóg beter kan invullen dan Joshua”, zo vertelt Koeman, die vervolgens uit zichzelf iets kwijt wil over Brobbey. “Ik wil daar ook wel één ding verder over zeggen. Ik vind dat er helemaal geen hoge druk moet zijn voor Brian. Het is gewoon een keuze. Een positie wordt niet bepaald door één interland.”

Koeman twijfelt niet over keuze voor Brobbey

In de nasleep van de overwinning op Bosnië en Herzegovina klinkt her en der dat Koeman niet al vóór de eerste wedstrijd in de Nations League had moeten beslissen om Brobbey dinsdag tegen Duitsland op te stellen. Dat heeft te maken met het feit dat Zirkzee zaterdagavond een uitstekende wedstrijd speelde, resulterend in een doelpunt en een assist. Koeman heeft er echter niet aan gedacht om zijn beslissing terug te draaien. “Ik was blij met het spel en de wedstrijd van Joshua en ik heb er alle vertrouwen in dat Brian ook die kwaliteit laat zien in zijn wedstrijd. Maar nogmaals: de keuze is gewoon gemaakt. Ik denk er over na en maak keuzes”, zo klinkt het.

