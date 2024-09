Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen missen ‘kwijl op de bek’ bij Oranje-speler

maakt zaterdagavond in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina zijn basisdebuut in het Nederlands elftal. Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen zijn gecharmeerd van de kwaliteiten van de spits, maar zien ook een duidelijk verbeterpunt.

“Zirkzee is een prachtig mooie voetballer”, begint Kraay zijn verhaal over Zirkzee bij ESPN positief. “Toch denk ik dat hij iets meer bloed door zijn aderen mag hebben, wat Ruud van Nistelrooij had. Die werd op een gegeven moment chagrijnig…”

“Een beetje kwijl op de bek, bedoel je”, reageert Van Gangelen. “Ja. Van Nistelrooij was chagrijnig als hij niet gescoord had bij een 2-1 overwinning. Zirkzee vind ik technisch zó’n mooie voetballer, maar iets meer gretigheid om in de zestien te zijn gaat hem misschien nóg verder helpen in zijn carrière. Daar ben ik heel benieuwd naar.”

Zirkzee speelt zaterdagavond tegen Bosnië zijn derde interland voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Manchester United was eerder tweemaal kort invaller in Oranje, op het EK tegen Turkije en Engeland.

